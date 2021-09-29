https://tr.sputniknews.com/20210929/beyoglundaki-silahli-catisma-muebbet-hapis-cezasi-10-yila-dustu-1049341701.html
Beyoğlu'ndaki silahlı çatışma: Müebbet hapis cezası, 10 yıla düştü
Beyoğlu'ndaki silahlı çatışma: Müebbet hapis cezası, 10 yıla düştü
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker’i başından vurarak öldürdüğü için yargılanan Güven Başören’e verilen müebbet hapis cezası, iyi... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T09:00+0300
2021-09-29T09:00+0300
2021-09-29T09:03+0300
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mahkeme
ceza
beyoğlu
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İstanbul Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020 günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Enes Peker öldü, 3 kişi ise yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışmaya karışan Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş’a ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından müebbet hapis, Berkay Bal’a ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, önceki gün karara bağlandı. Mahkeme heyeti, müşteki sanık Güven Başören’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre mahkeme cezayı, ‘suçun haksız tahrik sonucu oluştuğu’ gerekçesiyle 12 yıla indirdi. Başören’in cezası ‘iyi hal’ indirimi de uygulanarak 10 yıla düşürüldü.Başören’e, Berat Kadıoğlu’nu yaraladığı gerekçesiyle de ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Berat Kadıoğlu ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar beraat etti.
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Beyoğlu'ndaki silahlı çatışma: Müebbet hapis cezası, 10 yıla düştü
09:00 29.09.2021 (güncellendi: 09:03 29.09.2021)
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker’i başından vurarak öldürdüğü için yargılanan Güven Başören’e verilen müebbet hapis cezası, iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 10 yıla kadar indi. Başören’e bir kişiyi yaraladığı için verilen ceza da büyük indirim yapılarak 3 yıl 9 aya düşürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020 günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Enes Peker öldü, 3 kişi ise yaralandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışmaya karışan Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş’a ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından müebbet hapis, Berkay Bal’a ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, önceki gün karara bağlandı. Mahkeme heyeti, müşteki sanık Güven Başören’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre
mahkeme cezayı, ‘suçun haksız tahrik sonucu oluştuğu’
gerekçesiyle 12 yıla indirdi. Başören’in cezası ‘iyi hal’ indirimi de uygulanarak 10 yıla düşürüldü.
Başören’e, Berat Kadıoğlu’nu yaraladığı gerekçesiyle de ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Berat Kadıoğlu ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diğer sanıklar beraat etti.