https://tr.sputniknews.com/20210929/bilbao-nehrinde-bogulan-kiz-heykeli-kenti-karistirdi-1049346077.html

Bilbao Nehri'nde 'boğulan kız' heykeli kenti karıştırdı

Bilbao Nehri'nde 'boğulan kız' heykeli kenti karıştırdı

İspanya'nın Bilbao kentinde bulunan Bilbao Nehri'nde yüzen gerçekçi bir kız heykelinin varlığı bölge halkında paniğe neden oldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:17+0300

2021-09-29T12:17+0300

2021-09-29T12:40+0300

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Meksikalı hiperrealist sanatçı Ruben Orozco, İspanya'da Kutxabank'a bağlı hayır kurumu BBK Vakfı'nın düzenlediği bir kampanya kapsamında 'Bihar' (Baskça 'yarın') başlıklı esrarengiz bir figür oluşturdu.Sanatçı, İspanyol haber sitesi Nius'a verdiği demeçte, amacının insanların 'eylemlerinin bizi batırabileceğini veya su üstünde tutabileceğini bilmelerini' onlara anlatmak olduğunu söyledi.Nehirdeki gelgitler yükselip alçaldıkça, 120 kilogram ağırlığındaki fiberglas figür her gün suya batıp çıkıyor. BBK'dan yapılan açıklamada, heykelin amacının iklim ve çevre krizine dikkat çekmek olduğu belirtildi. Açıklamada, sürdürülemez modellerle çevreye verilen zarara vurgu yapılmak istendiği dile getirildi.Öte yandan, Bilbao sakinleri, geçen hafta perşembe günü büyük bir tekneyle alınıp gece vakti şehir merkezi yakınlarında bulunan nehre indirilen heykelin sesine uyandı.O gün bölgeye turistik ziyaret amaçlı gelen Triana Gil, "İlk başta yüzün sudan çıktığı zaman bana bir stres hissi verdi, ama şimdi bana çok daha fazla üzüntü hissi veriyor" dedi.Gil, "Hiç endişeli görünmüyor, sanki boğulmasına müsaade ediyor" diye ekledi.Adını Maria olarak veren başka bir izleyici de, başlangıçta heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündüğünü söyledi. Maria, "Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim, ancak insanların her birinin buna başka anlamlar verebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Bihar', Bilbao kentinde şaşkınlığa neden olan ilk Orozco çalışması değil. İki yıl önce de, bir bankta oturan yalnız bir kadının gerçekçi heykeli olan 'Görünmez Soledad', yaşlıların izole yaşamları hakkında şehirde bir tartışmaya neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210914/almanya-basbakani-merkel-hayrani-restoran-sahibi-10-bin-euroya-dev-balmumu-heykeli-yaptirdi-1048895385.html

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