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https://tr.sputniknews.com/20210929/bm-israil-filistin-baris-gorusmelerini-canlandirma-zamani-geldi-1049367232.html
BM: İsrail-Filistin barış görüşmelerini canlandırma zamanı geldi
BM: İsrail-Filistin barış görüşmelerini canlandırma zamanı geldi
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakerelerini canlandırma zamanının... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T19:42+0300
2021-09-29T19:42+0300
dünya
israil
filistin
birleşmiş milletler (bm)
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrailli ve Filistinli yetkiler arasındaki üst düzey temasları ve İsrail hükümetinin Filistin'e yönelik ekonomik baskıyı hafifletme adımlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.Wennesland, her iki tarafa da Filistin ekonomisini ve kurumlarını güçlendirmeye yönelik adımlar atması çağrısı yaptı. "İşgali sona erdirecek meşru bir siyasi ufuk yaratma çabalarını şimdi yeniden canlandırmalıyız." diyen Wennesland, "Bir kez daha İsraillilere, Filistinlilere, bölge ülkeleri ve uluslararası topluma tarafları barışa götürecek yararlı adımlar atma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.Wennesland, ayrıca İsrail'e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı yerleşim birimlerine derhal son vermesi, Filistinlilere ait yapıların yıkımını ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210924/filistin-devlet-baskani-abbas-israile-isgaline-son-vermesi-icin-bir-yil-veriyoruz-1049226511.html
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israil, filistin, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, israil-filistin sorunu

BM: İsrail-Filistin barış görüşmelerini canlandırma zamanı geldi

19:42 29.09.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIBirleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakerelerini canlandırma zamanının geldiğini söyledi.
Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrailli ve Filistinli yetkiler arasındaki üst düzey temasları ve İsrail hükümetinin Filistin'e yönelik ekonomik baskıyı hafifletme adımlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
Wennesland, her iki tarafa da Filistin ekonomisini ve kurumlarını güçlendirmeye yönelik adımlar atması çağrısı yaptı. "İşgali sona erdirecek meşru bir siyasi ufuk yaratma çabalarını şimdi yeniden canlandırmalıyız." diyen Wennesland, "Bir kez daha İsraillilere, Filistinlilere, bölge ülkeleri ve uluslararası topluma tarafları barışa götürecek yararlı adımlar atma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.
Wennesland, ayrıca İsrail'e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı yerleşim birimlerine derhal son vermesi, Filistinlilere ait yapıların yıkımını ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.
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