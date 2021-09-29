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Buğra Kavuncu’dan tahliye açıklaması: 'Davamın her zaman takipçisi olacağım'
Buğra Kavuncu’dan tahliye açıklaması: 'Davamın her zaman takipçisi olacağım'
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişinin serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajda, "Ben davamın her... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T02:39+0300
2021-09-29T02:39+0300
politika
tahliye
iyi parti
buğra kavuncu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya, Halk TV stüdyolarının bulunduğu binanın önünde yumrukla saldıran tutuklu sanık bugün tahliye edildi.Tahliye kararıyla ilgili açıklamada bulunan Buğra Kavuncu, “Ben davamın her zaman takipçisi olacağım. Ülkemin karanlık pusulara, tehditlere, saldırılara teslim olmaması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Bunu da Türkiye’de özgürce siyaset yapabilmeyi ve düşünce özgürlüğünü korumak amacıyla yapacağım” dedi.Saldırgan tahliye edildiDaha önce 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli S.O. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan itiraz dilekçesi Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.Hakimlik, dilekçede, S.O.'nun sabit ikametgah sahibi olduğunun, soruşturmanın geldiği aşamada delillerin toplanmış olduğunun ve S.O.'nun kaçma şüphesinin bulunmadığının belirtildiğini ifade ederek tahliyesine karar verdi.
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tahliye, iyi parti, buğra kavuncu

Buğra Kavuncu’dan tahliye açıklaması: 'Davamın her zaman takipçisi olacağım'

02:39 29.09.2021
© AAİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişinin serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajda, "Ben davamın her zaman takipçisi olacağım. Ülkemin karanlık pusulara, tehditlere, saldırılara teslim olmaması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim" dedi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya, Halk TV stüdyolarının bulunduğu binanın önünde yumrukla saldıran tutuklu sanık bugün tahliye edildi.
Tahliye kararıyla ilgili açıklamada bulunan Buğra Kavuncu, “Ben davamın her zaman takipçisi olacağım. Ülkemin karanlık pusulara, tehditlere, saldırılara teslim olmaması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Bunu da Türkiye’de özgürce siyaset yapabilmeyi ve düşünce özgürlüğünü korumak amacıyla yapacağım” dedi.

Saldırgan tahliye edildi

Daha önce 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli S.O. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan itiraz dilekçesi Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.
Hakimlik, dilekçede, S.O.'nun sabit ikametgah sahibi olduğunun, soruşturmanın geldiği aşamada delillerin toplanmış olduğunun ve S.O.'nun kaçma şüphesinin bulunmadığının belirtildiğini ifade ederek tahliyesine karar verdi.
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