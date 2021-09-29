https://tr.sputniknews.com/20210929/centcom-komutani-abdnin-cekilmesiyle-pakistanin-taliban-ile-iliskisi-daha-karmasik-bir-hal-alacak-1049339479.html
CENTCOM Komutanı: ABD'nin çekilmesiyle Pakistan'ın Taliban ile ilişkisi daha karmaşık bir hal alacak
CENTCOM Komutanı: ABD'nin çekilmesiyle Pakistan'ın Taliban ile ilişkisi daha karmaşık bir hal alacak
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesiyle Pakistan'ın Taliban ile kurduğu ilişkin çok daha karmaşık bir... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T03:12+0300
2021-09-29T03:12+0300
2021-09-29T03:12+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
pakistan
mark milley
centcom
kongre
kenneth mckenzie
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, dün Kongre'ye verdiği ifadede ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban örgütünün ülkede kontrolü ele geçirmesi sonrasında gelişen süreci değerlendirdi.McKenzie, ifadesinde, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin bir sonucu olarak Pakistan'ın Taliban ile ilişkisinin önemli ölçüde daha karmaşık hale geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Yetkili, İslamabad yönetiminin, artık Afganistan'dan gelen ve ABD varlığı boyunca kolayca savuşturulabilen baskılarla karşı karşıya kalacağını belirtti.Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de ifadesinde "Washington, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalma kararı almış olsaydı, Taliban ile savaşa tutulabilirdi" paylaştı.Bununla birlikte her iki yetkili de Başkan Joe Biden'ın El Kaide'nin Afganistan'dan çıktığı yönündeki açıklamasına karşı çıktı.McKenzie, Afganistan'ın geleceğine ilişkin endişelerin altını çizerek, 'teröristlerin Afganistan topraklarını sıçrama tahtası olarak kullanmalarının' önüne geçilip geçilemeyeceğinin henüz belirsizliğini koruduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210928/pentagonun-afganistanda-asker-birakilmasini-tavsiye-ettik-aciklamasina-beyaz-saraydan-yalanlama-1049333946.html
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abd, taliban, pakistan, mark milley, centcom, kongre, kenneth mckenzie
CENTCOM Komutanı: ABD'nin çekilmesiyle Pakistan'ın Taliban ile ilişkisi daha karmaşık bir hal alacak
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesiyle Pakistan'ın Taliban ile kurduğu ilişkin çok daha karmaşık bir hale bürüneceğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, dün Kongre'ye verdiği ifadede ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban örgütünün ülkede kontrolü ele geçirmesi sonrasında gelişen süreci değerlendirdi.
McKenzie, ifadesinde, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin bir sonucu olarak Pakistan'ın Taliban ile ilişkisinin önemli ölçüde daha karmaşık hale geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Yetkili, İslamabad yönetiminin, artık Afganistan'dan gelen ve ABD varlığı boyunca kolayca savuşturulabilen baskılarla karşı karşıya kalacağını belirtti.
Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de ifadesinde "Washington, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalma kararı almış olsaydı, Taliban ile savaşa tutulabilirdi" paylaştı.
Bununla birlikte her iki yetkili de Başkan Joe Biden'ın El Kaide'nin Afganistan'dan çıktığı yönündeki açıklamasına karşı çıktı.
McKenzie, Afganistan'ın geleceğine ilişkin endişelerin altını çizerek, 'teröristlerin Afganistan topraklarını sıçrama tahtası olarak kullanmalarının' önüne geçilip geçilemeyeceğinin henüz belirsizliğini koruduğunu ifade etti.