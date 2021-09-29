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Ceza yazılan taksici: Ne var öderim, 1 günde kazanıyorum o parayı
Ceza yazılan taksici: Ne var öderim, 1 günde kazanıyorum o parayı
İstanbul Fatih’te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde taksimetre açmadığı tespit edilen bir taksi şoförü kendisine... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T13:48+0300
2021-09-29T13:48+0300
türkiye
istanbul
ceza
taksi
trafik para cezası
trafik cezası
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Taksi Denetimleri Genelgesi' sonrası İstanbul genelinde birçok noktada taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Fatih’te yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksi şoförlerine ceza yazıldı. Yapılan denetimde 4 taksi şoförünün aracı yolcu seçtikleri gerekçesiyle 10 güne kadar trafikten men edilirken, diğer bir sürücüye ise taksimetre açmadığı gerekçesiyle 652 TL cezai işlem uygulandı.Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih’te taksicilere yönelik yapılan denetimde bir taksi şoförünün yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazıldığı esnada görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.Yazılan ceza sonrası aracına binen taksi şoförü, muhabirin "Ne kadar ceza yediniz?" sorusuna, "Ne var öderim, 1 günde kazanıyorum o parayı" şeklinde cevap verdi.Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.
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istanbul, ceza, taksi, trafik para cezası, trafik cezası

Ceza yazılan taksici: Ne var öderim, 1 günde kazanıyorum o parayı

13:48 29.09.2021
© İHACeza yazılan taksici
Ceza yazılan taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA
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İstanbul Fatih’te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde taksimetre açmadığı tespit edilen bir taksi şoförü kendisine yazılan ceza sonrası "Ne var öderim; 1 günde kazanıyorum o parayı" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Taksi Denetimleri Genelgesi' sonrası İstanbul genelinde birçok noktada taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Fatih’te yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksi şoförlerine ceza yazıldı.
Yapılan denetimde 4 taksi şoförünün aracı yolcu seçtikleri gerekçesiyle 10 güne kadar trafikten men edilirken, diğer bir sürücüye ise taksimetre açmadığı gerekçesiyle 652 TL cezai işlem uygulandı.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih’te taksicilere yönelik yapılan denetimde bir taksi şoförünün yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazıldığı esnada görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.
Yazılan ceza sonrası aracına binen taksi şoförü, muhabirin "Ne kadar ceza yediniz?" sorusuna, "Ne var öderim, 1 günde kazanıyorum o parayı" şeklinde cevap verdi.
Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.
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