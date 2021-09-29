Çin'de Kovid-19'a yakalanan üç kediye ötenazi yapıldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjian eyaletine bağlı Harbin kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan üç kediye, sahiplerinin itirazına rağmen ötenazi yapıldı.Beijing News'te yer alan habere göre dün bir Harbin kenti sakini, sosyal medya platformu Weibo'da, evinde beslediği üç kedisinin PCR testlerine tabi tutulduğunu ve Kovid-19'a yakalandıklarını duyurarak, kent sakinlerinden evcil hayvanlarını kurtarmasına yardımcı olmalarını istedi.Çağrılara yanıt gelmezken, kedilerin tedavi altına alındığı veterinerde yetkililer, kedilere sahiplerinin izni olmadan ötenazi uyguladı.Kedilerin sahibinin Weibo'da yaptığı paylaşım, çarşamba günü 34 binden fazla beğeni ve 5 binden fazla yorum aldı.Çin'de enfekte hayvanlar, gerekirse Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavi Edilmesi Kanunu uyarınca öldürülebiliyor.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjian eyaletinde, Kovid-19'a yakalanan üç kediye, sahiplerinin itirazlarına rağmen ötenazi yapıldı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjian eyaletine bağlı Harbin kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan üç kediye, sahiplerinin itirazına rağmen ötenazi yapıldı.
Beijing News'te yer alan habere göre dün bir Harbin kenti sakini, sosyal medya platformu Weibo'da, evinde beslediği üç kedisinin PCR testlerine tabi tutulduğunu ve Kovid-19'a yakalandıklarını duyurarak, kent sakinlerinden evcil hayvanlarını kurtarmasına yardımcı olmalarını istedi.
Çağrılara yanıt gelmezken, kedilerin tedavi altına alındığı veterinerde yetkililer, kedilere sahiplerinin izni olmadan ötenazi uyguladı.
Kedilerin sahibinin Weibo'da yaptığı paylaşım, çarşamba günü 34 binden fazla beğeni ve 5 binden fazla yorum aldı.
Çin'de enfekte hayvanlar, gerekirse Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavi Edilmesi Kanunu uyarınca öldürülebiliyor.