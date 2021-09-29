https://tr.sputniknews.com/20210929/cinde-kovid-19a-yakalanan-uc-kediye-otenazi-yapildi-1049374011.html

Çin'de Kovid-19'a yakalanan üç kediye ötenazi yapıldı

Çin'de Kovid-19'a yakalanan üç kediye ötenazi yapıldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjian eyaletinde, Kovid-19'a yakalanan üç kediye, sahiplerinin itirazlarına rağmen ötenazi yapıldı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T23:54+0300

2021-09-29T23:54+0300

2021-09-29T23:56+0300

yaşam

çin

kedi

ötenazi

koronavirüs testi

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjian eyaletine bağlı Harbin kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan üç kediye, sahiplerinin itirazına rağmen ötenazi yapıldı.Beijing News'te yer alan habere göre dün bir Harbin kenti sakini, sosyal medya platformu Weibo'da, evinde beslediği üç kedisinin PCR testlerine tabi tutulduğunu ve Kovid-19'a yakalandıklarını duyurarak, kent sakinlerinden evcil hayvanlarını kurtarmasına yardımcı olmalarını istedi.Çağrılara yanıt gelmezken, kedilerin tedavi altına alındığı veterinerde yetkililer, kedilere sahiplerinin izni olmadan ötenazi uyguladı.Kedilerin sahibinin Weibo'da yaptığı paylaşım, çarşamba günü 34 binden fazla beğeni ve 5 binden fazla yorum aldı.Çin'de enfekte hayvanlar, gerekirse Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavi Edilmesi Kanunu uyarınca öldürülebiliyor.

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çin, kedi, ötenazi, koronavirüs testi