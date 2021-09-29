Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu: Afganistan’a ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
© AA
Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan’a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.
Büyükelçi Vang, büyükelçiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Taliban’ın kurduğu geçici hükümette Dışişleri Bakanlığını yürüten Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüğünü bildirdi.
Çin yönetiminin Afganistan’a yapmayı planladığı 200 milyon dolarlık insani yardımı hızlandıracağını ifade eden Vang, “Ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı. ” değerlendirmesinde bulundu.
Vang paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Dışişleri Bakanlığına vekalet eden Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüm. Çinli liderler Afganistan’a yapılacak 200 milyon yuanlık malzeme yardımının hızlandırılacağını ilan ettiler. Ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı. Afganistan’ın döviz varlıkları halka ait olmalı ve onlar için kullanılmalı."
Met with Acting Minister of Foreign Affairs Mawlawi Amir Khan Muttaqi. Chinese leaders announced to speed up the assistance of 200 million yuan materials to Afg. They are here soon. Economic sanctions must be lifted. Afg foreign reserves should be owned by and used for the people— Wang Yu 王愚 (@ChinaEmbKabul) September 26, 2021