Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu: Afganistan’a ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı

“Dışişleri Bakanlığına vekalet eden Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüm. Çinli liderler Afganistan’a yapılacak 200 milyon yuanlık malzeme yardımının hızlandırılacağını ilan ettiler. Ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı. Afganistan’ın döviz varlıkları halka ait olmalı ve onlar için kullanılmalı."