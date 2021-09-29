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https://tr.sputniknews.com/20210929/denizde-kayboldu-5-saat-sonra-karada-bulundu-1049349677.html
Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu
Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren Mustafa Topuz, uzun süre dönmeyince 5 saat karada ve suda arandı. Yolda yürürken bulunan Topuz'un, 3 mil yüzerek Fener... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T13:28+0300
2021-09-29T13:29+0300
türkiye
muğla
datça
kayıp
arama
deniz
arama kurtarma
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İzmirli Mustafa Topuz, kuzeni Batuhan Pala'nın Almanya'daki ailesiyle birlikte tatil için Datça'ya geldiğini öğrenince önceki gün ziyaretlerine geldi.Kuzeni ile görüşen Topuz, dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı. Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü.Saat 14.00 sıraları kuzeni Mustafa Topuz'un dönmemesinden şüphelenen Pala, otel yetkililerinden yardım istedi. Otel işletmecisi Yiğit Uslu, bir sürat botu ve jet ski ile arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamayınca, sahil güvenlik ve polise, kayıp başvurusunda bulunuldu.İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri botla açık denizde, polis karada, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ise botla sahil boyunca aramalara katıldı.Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Mustafa Topuz'un, kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunması ile sona erdi.Topuz, ekip otosu ile otele getirilince kuzeni ve ailesi sevince boğuldu. Yaşadığı korku dolu anların büyük bir sakinlik içinde anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince, 3 kilometre mesafede karaya çıktığını söyledi. Yolda yürürken polis ile karşılaştığını belirten Topuz, 4 saate yakın denizde kaldığını anlattı.
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muğla, datça, kayıp, arama, deniz, arama kurtarma

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

13:28 29.09.2021 (güncellendi: 13:29 29.09.2021)
© DHADenizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu
Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren Mustafa Topuz, uzun süre dönmeyince 5 saat karada ve suda arandı. Yolda yürürken bulunan Topuz'un, 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiği, dönüşte rüzgar ve akıntı nedeniyle dönemeyince, kaldıkları otele 3 kilometre mesafede karaya çıktığı öğrenildi.
İzmirli Mustafa Topuz, kuzeni Batuhan Pala'nın Almanya'daki ailesiyle birlikte tatil için Datça'ya geldiğini öğrenince önceki gün ziyaretlerine geldi.
Kuzeni ile görüşen Topuz, dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı. Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü.
Saat 14.00 sıraları kuzeni Mustafa Topuz'un dönmemesinden şüphelenen Pala, otel yetkililerinden yardım istedi. Otel işletmecisi Yiğit Uslu, bir sürat botu ve jet ski ile arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamayınca, sahil güvenlik ve polise, kayıp başvurusunda bulunuldu.
İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri botla açık denizde, polis karada, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ise botla sahil boyunca aramalara katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Mustafa Topuz'un, kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunması ile sona erdi.
Topuz, ekip otosu ile otele getirilince kuzeni ve ailesi sevince boğuldu. Yaşadığı korku dolu anların büyük bir sakinlik içinde anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince, 3 kilometre mesafede karaya çıktığını söyledi. Yolda yürürken polis ile karşılaştığını belirten Topuz, 4 saate yakın denizde kaldığını anlattı.
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