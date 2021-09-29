https://tr.sputniknews.com/20210929/denizde-kayboldu-5-saat-sonra-karada-bulundu-1049349677.html

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren Mustafa Topuz, uzun süre dönmeyince 5 saat karada ve suda arandı. Yolda yürürken bulunan Topuz'un, 3 mil yüzerek Fener... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:28+0300

2021-09-29T13:28+0300

2021-09-29T13:29+0300

türkiye

muğla

datça

kayıp

arama

deniz

arama kurtarma

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İzmirli Mustafa Topuz, kuzeni Batuhan Pala'nın Almanya'daki ailesiyle birlikte tatil için Datça'ya geldiğini öğrenince önceki gün ziyaretlerine geldi.Kuzeni ile görüşen Topuz, dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı. Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü.Saat 14.00 sıraları kuzeni Mustafa Topuz'un dönmemesinden şüphelenen Pala, otel yetkililerinden yardım istedi. Otel işletmecisi Yiğit Uslu, bir sürat botu ve jet ski ile arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamayınca, sahil güvenlik ve polise, kayıp başvurusunda bulunuldu.İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri botla açık denizde, polis karada, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ise botla sahil boyunca aramalara katıldı.Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Mustafa Topuz'un, kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunması ile sona erdi.Topuz, ekip otosu ile otele getirilince kuzeni ve ailesi sevince boğuldu. Yaşadığı korku dolu anların büyük bir sakinlik içinde anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince, 3 kilometre mesafede karaya çıktığını söyledi. Yolda yürürken polis ile karşılaştığını belirten Topuz, 4 saate yakın denizde kaldığını anlattı.

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muğla, datça, kayıp, arama, deniz, arama kurtarma