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'Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
'Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftanın ilk gün maçları sona erdi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T01:04+0300
2021-09-29T01:04+0300
spor
lionel messi
uefa şampiyonlar ligi
real madrid
psg
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.Günün öne çıkan A Grubu maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği geçen yılın finalisti Manchester City'yi 2-0 yendi.PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74. dakikada mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi kaydetti. Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla ilk golüne bu maçta imza attı.B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı.Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.Grubun diğer mücadelesinde ise Milan, konuk ettiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. İtalya temsilcisinin golü, 20. dakikada Rafael Leao'dan, İspanya ekibinin golleri ise 84. dakikada Antoine Griezmann ve 90+7. dakikada penaltıdan Luis Suarez'den geldi.Ev sahibi ekipte Franck Kessie, ikinci sarının ardından gördüğü kırmızı kartla 30. dakikada takımını sahada 10 kişi bıraktı.Sheriff'ten tarihi zafer'Devler Ligi'nde günün sürpriz sonucu D Grubu'nda yaşandı.Real Madrid, konuk ettiği Sheriff'e 2-1 mağlup oldu. Moldova temsilcisinin gollerini 25. dakikada Jasurbek Yakhshiboev ve 90. dakikada Sebastien Thill kaydederken, Real Madrid'in tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 2-0Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 1-2Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 1-5Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova): 1-2
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lionel messi, uefa şampiyonlar ligi, real madrid, psg

'Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

01:04 29.09.2021
© DHAŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftanın ilk gün maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.
Günün öne çıkan A Grubu maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği geçen yılın finalisti Manchester City'yi 2-0 yendi.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74. dakikada mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi kaydetti. Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla ilk golüne bu maçta imza attı.
B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı.
Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.
Grubun diğer mücadelesinde ise Milan, konuk ettiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. İtalya temsilcisinin golü, 20. dakikada Rafael Leao'dan, İspanya ekibinin golleri ise 84. dakikada Antoine Griezmann ve 90+7. dakikada penaltıdan Luis Suarez'den geldi.
Ev sahibi ekipte Franck Kessie, ikinci sarının ardından gördüğü kırmızı kartla 30. dakikada takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Sheriff'ten tarihi zafer

'Devler Ligi'nde günün sürpriz sonucu D Grubu'nda yaşandı.
Real Madrid, konuk ettiği Sheriff'e 2-1 mağlup oldu. Moldova temsilcisinin gollerini 25. dakikada Jasurbek Yakhshiboev ve 90. dakikada Sebastien Thill kaydederken, Real Madrid'in tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.
Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 2-0
Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 1-2
Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 1-5
Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0
Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova): 1-2
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