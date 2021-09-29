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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210929/dolar-rekor-tazeledi-1049368061.html
Dolar rekor tazeledi
Dolar rekor tazeledi
Dolar kuru, 8.92 TL'yi görerek rekor tazeledi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:15+0300
2021-09-29T20:15+0300
2021-09-29T20:21+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
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İstanbul serbest piyasada dolar 8,8720 liradan güne başladı.Akşam saatlerinde ise dolar 8.92'yi görerek rekor tazeledi. Dolar geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirmeden önce 8.65 seviyesindeydi.
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dolar, dolar/tl
Dolar rekor tazeledi 20:15 29.09.2021 (güncellendi: 20:21 29.09.2021)
Dolar kuru, 8.92 TL'yi görerek rekor tazeledi.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,8720 liradan güne başladı.
Akşam saatlerinde ise dolar 8.92'yi görerek rekor tazeledi.
Dolar geçtiğimiz hafta
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirmeden önce 8.65 seviyesindeydi.