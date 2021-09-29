https://tr.sputniknews.com/20210929/dunyanin-en-kucuk-inegi-rani-oldukten-sonra-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1049360615.html

Dünyanın en küçük ineği Rani, öldükten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en küçük ineği Rani, öldükten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşayan ve turizm çılgınlığına yol açan Rani isimli cüce ineğin öldüğü ancak Guinness Rekorlar Kitabı başvurusunun kabul... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T16:55+0300

2021-09-29T16:55+0300

2021-09-29T16:55+0300

yaşam

guinness rekorlar kitabı

inek

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da görenlerin ilgisini çeken Rani isimli cüce ineğin sahipleri, geçen temmuzda onun 'dünyanın en küçüğü' olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.Ancak, 50.8 santimetre boyunda olan Rani, 19 Ağustos'ta gaz sıkışması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi Rani'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, Guinness Rekorlar Kitabı, Rani'nin 'dünyanın en küçük ineği olduğunu' onayladı. Rani'ye bakan Kazi Mohammad Abu Sufian, "Rani'nin Guinness Rekorlar Kitabı kurallarına uygun birkaç videosunu gönderdik. Ölümünde olağandışı bir şey olmadığını kanıtlamak için otopsi raporunu da gönderdik" dedi. Haberi aldıklarında gözyaşlarını tutamadıklarını söyleyen Sufian, "Duygularımız karışık. Hak ettiği ödülleri aldığı için mutluyuz. Ama aynı zamanda çok üzgünüz çünkü artık aramızda değil” diye konuştu. Rani böylece Hindistan'ın Kerala eyaletinde 61 santimetre boyundaki Manikyam isimli ineğin de rekorunu kırmış oldu. Ülkedeki birçok gazete ve televizyon kanalarının yıldızı haline gelen Rani'yi görmek isteyen binlerce kişi Kovid-19'a rağmen uzun yollar kat etmişti. 3 günde, 15 binden fazla kişinin Rani'yi görmek için bölgeye geldiği belirtilmişti.

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guinness rekorlar kitabı, inek