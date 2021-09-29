Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210929/dunyanin-en-yasli-insani-127-yasinda-hayatini-kaybetti-1049364511.html
Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T18:21+0300
2021-09-29T18:21+0300
yaşam
guinness rekorlar kitabı
eritre
ölüm
dünyanın en yaşlı insanı
vefat
dünya
dünyanın en yaşlı kişisi
dünyanın en yaşlı erkeği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049364485_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_f7fa958bcf0cc1606d1bee9935d99b17.jpg
Eritre'nin Azefa köyündeki 1894 doğumlu Tinsiew'in ailesi, dedelerinin 'dünyanın en uzun yaşayan insanı' olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.1894'de vaftiz edilen Tinsiew'in torunu Zere Natabay, doğum belgesi de dahil olmak üzere kilise kayıtlarının dedesinin yaşını açıkça gösterdiğini ifade etti.Natabay, hayvancılıkla uğraşan ve kendisinden sonra 5 nesil gören dedesinin kibarlığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle sıra dışı bir insan olduğunu belirtti.Kasabada görev yapan Katolik papaz Father Mentay, kayıtların aileyi doğruladığını söylerken kasabalılar da Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında kendisinin orada bulunduğunu dile getirdi.Aile ayrıca, dünyanın en yaşlı insanı olması beklenen Tinsiew'in aslında 137 yaşında olduğunu ve kasabada din adamı olmadığı için 10 sene geç vaftiz edildiğini iddia etti.Daha önce 122 yıl yaşadığı öne sürülen Fransız Jeanne Calment, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/bakan-yanik-yaslilarimizin-pandemiden-etkilenme-orani-dunya-ortalamasinin-altinda-1049221509.html
eritre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049364485_136:0:1096:720_1920x0_80_0_0_e317f869b3a76fb7cb10b66aa7966991.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
guinness rekorlar kitabı, eritre, ölüm, dünyanın en yaşlı insanı, vefat, dünya, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı erkeği

Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti

18:21 29.09.2021
© AADünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
Abone ol
Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti.
Eritre'nin Azefa köyündeki 1894 doğumlu Tinsiew'in ailesi, dedelerinin 'dünyanın en uzun yaşayan insanı' olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.
1894'de vaftiz edilen Tinsiew'in torunu Zere Natabay, doğum belgesi de dahil olmak üzere kilise kayıtlarının dedesinin yaşını açıkça gösterdiğini ifade etti.
Natabay, hayvancılıkla uğraşan ve kendisinden sonra 5 nesil gören dedesinin kibarlığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle sıra dışı bir insan olduğunu belirtti.
Kasabada görev yapan Katolik papaz Father Mentay, kayıtların aileyi doğruladığını söylerken kasabalılar da Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında kendisinin orada bulunduğunu dile getirdi.
Aile ayrıca, dünyanın en yaşlı insanı olması beklenen Tinsiew'in aslında 137 yaşında olduğunu ve kasabada din adamı olmadığı için 10 sene geç vaftiz edildiğini iddia etti.
Daha önce 122 yıl yaşadığı öne sürülen Fransız Jeanne Calment, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak girmişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
KORONAVİRÜS
Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında
24 Eylül, 17:09
100010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:45'Yandex.Benzinlik' uygulaması yurtdışında ilk kez Türkiye'de hizmete sunuldu
18:44CHP’li Yıldırım Kaya: HDP meşru bir partidir, muhatap görmeden sorun çözülmez
18:37Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti
18:34ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
18:31Türkiye'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi
18:292021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu
18:21AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 150 milyon euro destek hazırlığı
18:21Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti
18:19Nepal'deki nüfus sayımında cinsiyet sorusuna kadın, erkek ve diğer seçeneği
18:16Sedat Peker: Z kuşağının Faruk Bildirici gibi kişileri nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz
18:15ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi
18:09Eğlence mekanında güvenliğin parmağını ısırarak koparan kadına 4.5 yıla kadar hapis istemi
18:09İspanya'dan Çekya’ya gelen yolcunun midesinden yaklaşık 1.5 kilogram kokain çıktı
18:08TTB, televizyonda dans eden doktor hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.
18:01FT: Afgan direniş güçleri, Tacikistan topraklarını üs olarak kullanıyor
17:58'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı
17:54Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı
17:53Kılıçdaroğlu, AB'ye üye devletlerinin büyükelçileriyle görüştü
17:53'Annie' lakaplı şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin hayatını kaybetti
17:44Bakan Pakdemirli: Ülkemizde her yıl 19 milyon ton gıda ziyan oluyor