https://tr.sputniknews.com/20210929/dunyanin-en-yasli-insani-127-yasinda-hayatini-kaybetti-1049364511.html

Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı 127 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T18:21+0300

2021-09-29T18:21+0300

2021-09-29T18:21+0300

yaşam

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eritre

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Eritre'nin Azefa köyündeki 1894 doğumlu Tinsiew'in ailesi, dedelerinin 'dünyanın en uzun yaşayan insanı' olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.1894'de vaftiz edilen Tinsiew'in torunu Zere Natabay, doğum belgesi de dahil olmak üzere kilise kayıtlarının dedesinin yaşını açıkça gösterdiğini ifade etti.Natabay, hayvancılıkla uğraşan ve kendisinden sonra 5 nesil gören dedesinin kibarlığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle sıra dışı bir insan olduğunu belirtti.Kasabada görev yapan Katolik papaz Father Mentay, kayıtların aileyi doğruladığını söylerken kasabalılar da Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında kendisinin orada bulunduğunu dile getirdi.Aile ayrıca, dünyanın en yaşlı insanı olması beklenen Tinsiew'in aslında 137 yaşında olduğunu ve kasabada din adamı olmadığı için 10 sene geç vaftiz edildiğini iddia etti.Daha önce 122 yıl yaşadığı öne sürülen Fransız Jeanne Calment, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak girmişti.

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guinness rekorlar kitabı, eritre, ölüm, dünyanın en yaşlı insanı, vefat, dünya, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı erkeği