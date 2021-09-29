Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız

"Bu özel ve anlamlı ödül için teşekkür ederim. Geriye dönüp baktığımda bize mesaj atanları hatırlıyorum. Kızımı maça getirmek istiyorum. O mesajlarda inanılmaz destek görüyoruz. Kızım Voleybola başlamak istiyor, kızım sizin resimlerinizi çiziyor diyorlar. O kız çocuklarının gözlerinde nasıl bir yerimiz olduğunun gerçekten farkındayız. Atatürkçü, ülkesini seven, sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek, ülkemizi daha yukarıya taşıyacak günlere bir nebze katıkımız oluyorsa ne mutlu bizlere."