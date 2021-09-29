https://tr.sputniknews.com/20210929/eda-erdem-ataturkcu-ulkesini-seven-adil-kadinlara-donuserek-ulkemizi-daha-yukarilara-tasiyacagiz-1049370688.html
Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, "Atatürkçü, ülkesini seven, sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T21:52+0300
2021-09-29T21:52+0300
2021-09-29T21:54+0300
spor
atatürk
eda erdem dündar
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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67.Gillette-Milliyet Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem kazandı. Eda Erdem'e ödülünü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif takdim etti.Ödül sonrası bir açıklama yapan Erdem şunları söyledi:
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atatürk, eda erdem dündar, türkiye a milli kadın voleybol takımı
Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
21:52 29.09.2021 (güncellendi: 21:54 29.09.2021)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, "Atatürkçü, ülkesini seven, sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek, ülkemizi daha yukarıya taşıyacak günlere bir nebze katıkımız oluyorsa ne mutlu bizlere" dedi.
67.Gillette-Milliyet Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem kazandı.
Eda Erdem'e ödülünü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif takdim etti.
Ödül sonrası bir açıklama yapan Erdem şunları söyledi:
"Bu özel ve anlamlı ödül için teşekkür ederim. Geriye dönüp baktığımda bize mesaj atanları hatırlıyorum. Kızımı maça getirmek istiyorum. O mesajlarda inanılmaz destek görüyoruz. Kızım Voleybola başlamak istiyor, kızım sizin resimlerinizi çiziyor diyorlar. O kız çocuklarının gözlerinde nasıl bir yerimiz olduğunun gerçekten farkındayız. Atatürkçü, ülkesini seven, sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek, ülkemizi daha yukarıya taşıyacak günlere bir nebze katıkımız oluyorsa ne mutlu bizlere."