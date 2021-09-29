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https://tr.sputniknews.com/20210929/eglence-mekaninda-guvenligin-parmagini-isirarak-koparan-kadina-45-yila-kadar-hapis-istemi-1049363788.html
Eğlence mekanında güvenliğin parmağını ısırarak koparan kadına 4.5 yıla kadar hapis istemi
Eğlence mekanında güvenliğin parmağını ısırarak koparan kadına 4.5 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Beyoğlu'nda iki ay önce bir eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla tutuklanan Kazakistan uyruklu... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T18:09+0300
2021-09-29T18:09+0300
türkiye
beyoğlu
güvenlik
parmak
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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur C. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur C'nin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darbettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.Şüphelinin 16 farklı yerinde kesi ve ekimoz saptandıAdli Tıp Kurumu raporuna göre, şüpheli Malgazhdarova'nın vücudunun 16 farklı yerinde kesi ve ekimozların bulunduğu, bunların yaşamını tehlikeye sokmadığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği iddianamede yer aldı.Şikayetçinin kemiği kırıldıŞikayetçi Cumhur C'nin raporunda ise sağ el 4. parmaktan distal falankstan ampute olduğu, yaşamını tehlikeye sokmadığı ve ikinci dereceden kemik kırığı bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.Kendini korumak için ısırdığını söylediŞüpheli Malgazhdarova ifadesinde, güvenlik görevlilerinin kendisini mekanda ve dışarda darbettiklerini, Cumhur'un elini ağzına soktuğunu ve ağzını yırtacak boyuta getirdiğini, bu nedenle kendini koruma maksatlı olarak bu kişinin elini ısırdığını, alkollü olduğu için ne yaptığını bilmeden karşılık verdiğini söylediği yer aldı.Güvenlik görevlileri suçlamaları kabul etmediŞikayetçi Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri ise şüpheli ve arkadaşlarının alkollü olmaları nedeniyle taşkınlık çıkardıklarını ve şüphelinin Cumhur'un parmağını kopardığını, dışarı çıkmamak için direnmeleri üzerine saçlarından tutarak zorla çıkardıklarını ve basit yaralama suçlamasını kabul etmedikleri anlatıldı.Olay görüntülerinde arbedeOlaya ilişkin görüntülerin temin edilmesi üzerine bilirkişi raporunda da taraflar arasında arbede yaşandığı ve şikayetçi Cumhur ile şüphelinin tekme tokatlarla vurduğu, saçından sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştıkları, şüphelilerin de elinde şişe bulunduğu ve şişeyi yer attıklarının tespit edildiği anlatıldı.Güvenlik görevlileri hakkında dosya ayrıldıŞikayetçi Cumhur C. ile diğer iki güvenlik görevlisinin fikir ve eylem birliği içinde şüpheli Malgazhdarova'yı darp ettikleri, böylece şüpheliye karşı "Basit yaralama" suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, bu suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle bu şikayetin ayrı dosya üzerinden yürütüleceği belirtildi.Asliye ceza mahkemesinde yargılanacakİddianamede, tartışmanın hangi sebepten kaynaklandığı ve ilk olarak kim tarafından haksız hareketin yapıldığı tespit edilemediğinden mahkemece tahrik hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Aynı gün tutuklanan şüpheli Malgazhdarova, iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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beyoğlu, güvenlik, parmak

Eğlence mekanında güvenliğin parmağını ısırarak koparan kadına 4.5 yıla kadar hapis istemi

18:09 29.09.2021
© DHAUluossyn Malgazhdarova
Uluossyn Malgazhdarova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda iki ay önce bir eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla tutuklanan Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova hakkındaki soruşturma tamamlandı, istenen ceza belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur C. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur C'nin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darbettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Şüphelinin 16 farklı yerinde kesi ve ekimoz saptandı

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, şüpheli Malgazhdarova'nın vücudunun 16 farklı yerinde kesi ve ekimozların bulunduğu, bunların yaşamını tehlikeye sokmadığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği iddianamede yer aldı.

Şikayetçinin kemiği kırıldı

Şikayetçi Cumhur C'nin raporunda ise sağ el 4. parmaktan distal falankstan ampute olduğu, yaşamını tehlikeye sokmadığı ve ikinci dereceden kemik kırığı bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kendini korumak için ısırdığını söyledi

Şüpheli Malgazhdarova ifadesinde, güvenlik görevlilerinin kendisini mekanda ve dışarda darbettiklerini, Cumhur'un elini ağzına soktuğunu ve ağzını yırtacak boyuta getirdiğini, bu nedenle kendini koruma maksatlı olarak bu kişinin elini ısırdığını, alkollü olduğu için ne yaptığını bilmeden karşılık verdiğini söylediği yer aldı.

Güvenlik görevlileri suçlamaları kabul etmedi

Şikayetçi Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri ise şüpheli ve arkadaşlarının alkollü olmaları nedeniyle taşkınlık çıkardıklarını ve şüphelinin Cumhur'un parmağını kopardığını, dışarı çıkmamak için direnmeleri üzerine saçlarından tutarak zorla çıkardıklarını ve basit yaralama suçlamasını kabul etmedikleri anlatıldı.

Olay görüntülerinde arbede

Olaya ilişkin görüntülerin temin edilmesi üzerine bilirkişi raporunda da taraflar arasında arbede yaşandığı ve şikayetçi Cumhur ile şüphelinin tekme tokatlarla vurduğu, saçından sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştıkları, şüphelilerin de elinde şişe bulunduğu ve şişeyi yer attıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Güvenlik görevlileri hakkında dosya ayrıldı

Şikayetçi Cumhur C. ile diğer iki güvenlik görevlisinin fikir ve eylem birliği içinde şüpheli Malgazhdarova'yı darp ettikleri, böylece şüpheliye karşı "Basit yaralama" suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, bu suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle bu şikayetin ayrı dosya üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak

İddianamede, tartışmanın hangi sebepten kaynaklandığı ve ilk olarak kim tarafından haksız hareketin yapıldığı tespit edilemediğinden mahkemece tahrik hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
Aynı gün tutuklanan şüpheli Malgazhdarova, iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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