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https://tr.sputniknews.com/20210929/el-salvadordan-bir-kripto-para-adimi-daha-volkanik-enerjiyle-calisan-madencilik-tesisi-kuruldu-1049372325.html
El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu
El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir ilke daha imza attıklarını bildirerek, volkanik enerji ile çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T22:34+0300
2021-09-29T22:34+0300
2021-09-29T22:34+0300
yaşam
el salvador
bitcoin
kripto para
nayib bukele
bitcoin madenciliği
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Son dönemde kripto para hamleleriyle öne çıkan El Salvador’da Bitcoin madenciliğine dönük dikkat çekici bir adım atıldı.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni bir Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını ve bunun volkanik enerji ile çalışacağını açıkladı.Bukele, paylaşımında 'ilk adım' notuna yer verdi.Böylelikle dünyada ilk kez, devlet eliyle Bitcoin madenciliğine yönelik bir yatırım yapılmış oldu.Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador'da Bukele'nin sözgelimi politikaları büyük tepki çekmişti.El Salvador'daki 6.5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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el salvador, bitcoin, kripto para, nayib bukele, bitcoin madenciliği
El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir ilke daha imza attıklarını bildirerek, volkanik enerji ile çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını açıkladı.
Son dönemde kripto para hamleleriyle öne çıkan
El Salvador’da Bitcoin madenciliğine dönük dikkat çekici bir adım atıldı.
El Salvador Devlet Başkanı
Nayib Bukele
, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni bir Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını ve bunun volkanik enerji ile çalışacağını açıkladı.
Bukele, paylaşımında 'ilk adım' notuna yer verdi.
Böylelikle dünyada ilk kez, devlet eliyle Bitcoin madenciliğine yönelik bir yatırım yapılmış oldu.
Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador'da Bukele'nin sözgelimi politikaları büyük tepki çekmişti.
El Salvador'daki 6.5 milyon nüfusun üçte biri
yoksulluk sınırının altında yaşıyor.