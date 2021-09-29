https://tr.sputniknews.com/20210929/el-salvadordan-bir-kripto-para-adimi-daha-volkanik-enerjiyle-calisan-madencilik-tesisi-kuruldu-1049372325.html

El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu

El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir ilke daha imza attıklarını bildirerek, volkanik enerji ile çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T22:34+0300

2021-09-29T22:34+0300

2021-09-29T22:34+0300

yaşam

el salvador

bitcoin

kripto para

nayib bukele

bitcoin madenciliği

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Son dönemde kripto para hamleleriyle öne çıkan El Salvador’da Bitcoin madenciliğine dönük dikkat çekici bir adım atıldı.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni bir Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını ve bunun volkanik enerji ile çalışacağını açıkladı.Bukele, paylaşımında 'ilk adım' notuna yer verdi.Böylelikle dünyada ilk kez, devlet eliyle Bitcoin madenciliğine yönelik bir yatırım yapılmış oldu.Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador'da Bukele'nin sözgelimi politikaları büyük tepki çekmişti.El Salvador'daki 6.5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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el salvador, bitcoin, kripto para, nayib bukele, bitcoin madenciliği