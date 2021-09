Emine Erdoğan: 'Nerede Kalmıştık...' projesini hayata geçiriyoruz

https://tr.sputniknews.com/20210929/emine-erdogan-nerede-kalmistik-projesini-hayata-geciriyoruz-1049357684.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,'ın himayesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile davetliler katıldı.Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada eğitimin bir toplumun yegane güç kaynağı olduğunu, hükûmetin icraatlarında bu hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını belirtti.Gerek eğitimde yapılan reformlarla, gerekse sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının hatırı sayılır şekilde arttığını ifade eden Erdoğan, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarıyla "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız" ve "Okuryazarlık Seferberliği" gibi birçok kampanya düzenlediklerini, bu çalışmaların sayısız insanın hayatını mucizevi şekilde değiştirdiğini bizzat gördüğünü anlattı.Emine Erdoğan, "Şimdi de hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık...' projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula, kaldıkları yerden devam edecekler" diye konuştu.'İnsan okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar'Yarım kalmış yolculukların kişilerin özelinde derin anlamları olduğunu dile getiren Erdoğan, "İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek" ifadesini kullandı.Emine Erdoğan, bu süreçte AK Parti'li kadın milletvekilleri, AK Parti kadın kolları başkanları ve milletvekili eşlerinin de gönüllü "eğitim rehberi" olarak kadınların yanlarında bulunacaklarını, onları bu büyük atılımda yalnız bırakmayacaklarını söyledi.'Eğitimli kadın, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktördür'Yeterli eğitimi alan kadınların, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu'da kadının, sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyân-ı Rûm yani Anadolu Kadınlar Birliğinin topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir. Yüzyıllar öncesinde zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler, dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örnekliklerini sergilemişlerdir. Gençlere yol göstermişler, yetimlere sahip çıkmışlar, yaşlıları himaye etmişlerdir. Maddi sıkıntı içindeki insanlara ekonomik ferahlık sağlayacak yardımlaşma kanalları oluşturmuşlardır. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nda, bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir."'Proje, istihdam oranlarını da artıracak'Projenin, kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da artıracağını aktaran Erdoğan, "Güçlü kadınlar güçlü ailelere, güçlü aileler ise bileği bükülemez bir topluma dönüşecek" değerlendirmesinde bulundu.Emine Erdoğan, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde kadınların eğitim haklarından ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle mahrum olduklarına dikkati çekti.Dünyadan bugün yaklaşık 132 milyon kız çocuğunun eğitim hakkını kullanamadığına işaret eden Erdoğan, bunun 34 milyonunun ilkokul, 30 milyonunun ortaokul ve 67 milyonunun lise seviyesinde eğitimi yarıda kalmış ya da hiç başlamamış kızlardan oluştuğunu bildirdi.Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre, küresel olarak 796 milyon okuma yazması olmayan insanın üçte ikisinin kadınlar olduğuna işaret ederek, "Bu insanların eğitim hakkına kavuştuğu bir dünya nasıl olurdu? Bir düşünelim mi? 796 milyonun içinde okuma öğrenen, 132 milyonun içinde tekrar okula giden kadının her biri, karanlıkları aydınlatacak birer güneş olurdu elbette. Kendi ülkemizde, eğitim hakkını tamamlamamış tek bir kadın ya da kız çocuğu bırakmamak, sadece bize değil, dünyanın aydınlık geleceğine de yatırımdır" şeklinde konuştu.'Bu cesareti göstermenizi istiyorum'Kadınlara ve kız çocuklarına seslenen Erdoğan, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum" dedi.

