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SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210929/enag-yoneticisi-prof-dr-ulusoy-turkiyede-enflasyon-yuzde-40tan-asagida-degil-1049352026.html
ENAG Yöneticisi Prof. Dr. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil
ENAG Yöneticisi Prof. Dr. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil
Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:11+0300
2021-09-29T14:11+0300
seyir hali
türkiye istatistik kurumu (tüik)
arz
uluslararası ticaret
veysel ulusoy
enflasyon araştırma grubu
enagrup
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ENAG Yöneticisi Prof. Dr. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil
29.09.2021 SEYİR HALİ
RS FM’e konuşan Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, enflasyon hesaplamalarını ve yıllık enflasyon oranını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Ulusoy, refah kaynağı olarak uluslararası ticaretin önemini ve komşularla ticaretin önceliğini “En etkili refah kaynağı uluslararası ticareti geliştirmektir. Bunu yaparken de komşularınızla inanılmaz seviyeye çıkarmaktır. Sınırdan kastım sınır ve bir ötesi, Avrupa ve Türkiye’yi sarmalayan diğer ülkelerdir. Dikkat ederseniz ekonomik birlikler sınır ülkeleriyle veya çok yakın ülkelerle kurulur. Arzı artırmanın dolayısıyla fiyatları düşürmenin temel etkisi uluslararası ticaretten ve komşularla ticaretten geçiyor. Biz bu kapsamda 20 yılı kaybettik. Kaybettiğimizi boş verin, 20 yılda kazanamadığımızı da o kutuya koyun” diye anlattı.‘Enflasyonla toplu mücadele kavramı diye bir şey yoktur’Prof. Dr. Ulusoy, devletin enflasyonla mücadelede üstlenmesi gereken rolü “Enflasyonla toplu mücadele kavramı diye bir şey yoktur. Enflasyonla mücadele devletin para politikası ve maliye politikası araçlarıyla samimi bir şekilde devlet harcamalarının yüksek olmadığı, devletin yük değil de destek olduğu, maliyetlere ortak olduğu bir yapıyla gerçekleşir. O düğmeye basmadığımız gibi inanılmaz geciktiğimizi de biliyorum. ‘Hadi üretim yapalım, dolayısıyla arz fazlasıyla enflasyonu düşürelim’ diye düşüremeyiz” diye izah etti.‘Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor’ENAG’ın 7 milyon veriyle enflasyonu hesapladığını vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, yıllık enflasyonun yüzde 40’ın üzerinde olduğunu “Enflasyonu aslında anketle tahmin ediyoruz. TÜİK’de böyle yapıyor. Amerika’nın TÜİK’i de böyle yapıyor. ENAG, Harvard’daki muadili gibi enflasyonu anketle tahmin etmiyor, hesaplıyor. Yaklaşık ayda 7 milyon veri ile, bunu 30 milyona çıkartıyoruz 1-2 ay içinde, yüzde 99 güven sınırından hesaplamaya çalışıyoruz. İlk defa ENAG Ekim’in 4’ünde yıllık bazda da kendi endeksini ve enflasyonunu açıklayacak. O zamana kadar aylık bazda açıklıyorduk. Bu da 40’ın altında olmayacak zannedersem. Bu da zaten ekonominin gerçeklerine çok uyuyor. ÜFE ile neredeyse yan yana gelebilecek bir enflasyon oranı ortaya çıkıyor çünkü artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil” diye belirtti.
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
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türkiye istatistik kurumu (tüik), arz, uluslararası ticaret, veysel ulusoy, enflasyon araştırma grubu, enagrup, аудио

ENAG Yöneticisi Prof. Dr. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil

14:11 29.09.2021
SEYİR HALİ
ENAG Yöneticisi Prof. Dr. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil” ifadelerini kullandı.
RS FM’e konuşan Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, enflasyon hesaplamalarını ve yıllık enflasyon oranını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Prof. Dr. Ulusoy, refah kaynağı olarak uluslararası ticaretin önemini ve komşularla ticaretin önceliğini “En etkili refah kaynağı uluslararası ticareti geliştirmektir. Bunu yaparken de komşularınızla inanılmaz seviyeye çıkarmaktır. Sınırdan kastım sınır ve bir ötesi, Avrupa ve Türkiye’yi sarmalayan diğer ülkelerdir. Dikkat ederseniz ekonomik birlikler sınır ülkeleriyle veya çok yakın ülkelerle kurulur. Arzı artırmanın dolayısıyla fiyatları düşürmenin temel etkisi uluslararası ticaretten ve komşularla ticaretten geçiyor. Biz bu kapsamda 20 yılı kaybettik. Kaybettiğimizi boş verin, 20 yılda kazanamadığımızı da o kutuya koyun” diye anlattı.

‘Enflasyonla toplu mücadele kavramı diye bir şey yoktur’

Prof. Dr. Ulusoy, devletin enflasyonla mücadelede üstlenmesi gereken rolü “Enflasyonla toplu mücadele kavramı diye bir şey yoktur. Enflasyonla mücadele devletin para politikası ve maliye politikası araçlarıyla samimi bir şekilde devlet harcamalarının yüksek olmadığı, devletin yük değil de destek olduğu, maliyetlere ortak olduğu bir yapıyla gerçekleşir. O düğmeye basmadığımız gibi inanılmaz geciktiğimizi de biliyorum. ‘Hadi üretim yapalım, dolayısıyla arz fazlasıyla enflasyonu düşürelim’ diye düşüremeyiz” diye izah etti.

‘Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor’

ENAG’ın 7 milyon veriyle enflasyonu hesapladığını vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, yıllık enflasyonun yüzde 40’ın üzerinde olduğunu “Enflasyonu aslında anketle tahmin ediyoruz. TÜİK’de böyle yapıyor. Amerika’nın TÜİK’i de böyle yapıyor. ENAG, Harvard’daki muadili gibi enflasyonu anketle tahmin etmiyor, hesaplıyor. Yaklaşık ayda 7 milyon veri ile, bunu 30 milyona çıkartıyoruz 1-2 ay içinde, yüzde 99 güven sınırından hesaplamaya çalışıyoruz. İlk defa ENAG Ekim’in 4’ünde yıllık bazda da kendi endeksini ve enflasyonunu açıklayacak. O zamana kadar aylık bazda açıklıyorduk. Bu da 40’ın altında olmayacak zannedersem. Bu da zaten ekonominin gerçeklerine çok uyuyor. ÜFE ile neredeyse yan yana gelebilecek bir enflasyon oranı ortaya çıkıyor çünkü artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil” diye belirtti.
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