https://tr.sputniknews.com/20210929/esra-ersoy-hakkinda-is-insanina-cinsel-taciz-sorusturmasi-1049352572.html

Esra Ersoy hakkında iş insanına cinsel taciz soruşturması

Esra Ersoy hakkında iş insanına cinsel taciz soruşturması

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T14:24+0300

2021-09-29T14:24+0300

2021-09-29T14:24+0300

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esra ersoy

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İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İş adamı M.Y., Ersoy’un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy’un, şikayet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi.Talimatla ifadesi alındıHakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan Ersoy'un talimatla Bodrum'da ifadesi alındı.İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen Ersoy'un, hesabının hacklendiğini, görüntüleri kendisinin göndermediğini, şikayetçinin iddia ettiği gibi birlikte olmak için ısrar etmediğini söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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sosyal medya, magazin, esra ersoy