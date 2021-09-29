https://tr.sputniknews.com/20210929/evanjelik-papaz-isa-peygamber-yeterli-para-bagisi-yapilmadigi-icin-geri-donmuyor-1049349309.html

Evanjelik papaz: İsa Peygamber, yeterli para bağışı yapılmadığı için geri dönmüyor

Evanjelik papaz: İsa Peygamber, yeterli para bağışı yapılmadığı için geri dönmüyor

Sağcı evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:15+0300

2021-09-29T13:15+0300

2021-09-29T13:15+0300

yaşam

kilise

isa

isa mesih

açıklama

mesih

dönüş

evanjelik

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İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu. Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı. Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.Papazın bu söylemleri sosyal medyada "Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

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