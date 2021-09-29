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https://tr.sputniknews.com/20210929/evanjelik-papaz-isa-peygamber-yeterli-para-bagisi-yapilmadigi-icin-geri-donmuyor-1049349309.html
Evanjelik papaz: İsa Peygamber, yeterli para bağışı yapılmadığı için geri dönmüyor
Evanjelik papaz: İsa Peygamber, yeterli para bağışı yapılmadığı için geri dönmüyor
Sağcı evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T13:15+0300
2021-09-29T13:15+0300
yaşam
kilise
isa
isa mesih
açıklama
mesih
dönüş
evanjelik
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İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu. Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı. Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.Papazın bu söylemleri sosyal medyada "Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.
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kilise, isa, isa mesih, açıklama, mesih, dönüş, evanjelik

Evanjelik papaz: İsa Peygamber, yeterli para bağışı yapılmadığı için geri dönmüyor

13:15 29.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeAğladığı iddia edilen Hz İsa ikonası
Ağladığı iddia edilen Hz İsa ikonası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sağcı evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü.
İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu.
Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı.
Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.
Papazın bu söylemleri sosyal medyada "Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.
019101
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