https://tr.sputniknews.com/20210929/evi-soyuldu-polise-gidince-arabasi-da-calindi-bu-hirsiz-cok-arsiz-1049361108.html

Evi soyuldu, polise gidince arabası da çalındı: 'Bu hırsız çok arsız'

Evi soyuldu, polise gidince arabası da çalındı: 'Bu hırsız çok arsız'

Erzincan'da evi soyulan Mehmet Yıldız, şikayetçi olmak için polislerle karakola gitti. Yıldız'ı takip eden hırsız, evi soyduğu sırada çaldığı yedek anahtarla... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T17:16+0300

2021-09-29T17:16+0300

2021-09-29T17:16+0300

türkiye

polis

erzincan

hırsız

araba

kamera

adalet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360762_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_13b732301fad713af88e42450a580431.jpg

Erzincan'da bir süredir Tercan ilçesine bağlı Bulmuş köyündeki işleri nedeniyle kent merkezinde bulunmayan Mehmet Yıldız, ağaçlarını sulamak için Cumhuriyet mahallesindeki evine geldiğinde pencerenin demir korkuluğunun söküldüğünü ve camının kırıldığını fark etti. Evin içinin de dağıldığını gören Yıldız, haber verdiği polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ifade vermek üzere emniyete gitti.Bu sırada evi uzaktan takibe alan ve polis ekiplerinin Yıldız ile evden ayrıldığını gören hırsızlık zanlısı, yedek anahtarını aldığı, evin önünde park halinde bulunan otomobili alarak kayıplara karıştı.Polis merkezindeki ifadesinin ardından evine dönen Yıldız, kapısının önünde otomobilini göremeyince yeniden karakolun yolunu tuttu. Otomobilin çalındığını görüntülerden tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheli Zeki P'nin eşkalini belirledi.Aracı takibe alan ekipler, hırsızlık zanlısını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zeki P. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Mehmet Yıldız, şunları anlattı: "Memur arkadaşlar ifade için emniyete gelmem gerektiğini söylediler. Polis merkezi önündeki trafik yoğunluğu nedeniyle onlarla birlikte merkeze geçmemin daha uygun olacağını söylemeleri üzerine arabayı ve evin kapısını kilitleyerek hep birlikte polis merkezine geçtik. İfademin ardından eve döndüğümde aracımın evin önünde olmadığını gördüm. Bunun üzerine polisleri tekrar aradım. Biz polislerle evden ayrılır ayrılmaz evden çaldığı yedek anahtarla arabayı çaldı.'Adaletin karşısında en ağır cezayı almasını istiyorum'Gece evde iğneden ipliğe her tarafı karıştırıyor gündüz saatlerinde ise arabayı alıp gidiyor. Bu hırsız arsız hem de çok arsız. Polis ekipleri kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede hırsızı kısa sürede yakalıyorlar. Adaletin karşısında en ağır cezayı almasını istiyorum. Artık gerisi adalete kaldı."

türkiye

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, erzincan, hırsız, araba, kamera, adalet