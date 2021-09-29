https://tr.sputniknews.com/20210929/fatih-altayli-gobek-atan-doktor-degil-de-ev-hanimi-olsa-garibimize-gidecek-miydi-1049345871.html

Fatih Altaylı: Göbek atan doktor değil de ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi?

Fatih Altaylı: Göbek atan doktor değil de ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Seda Sayan'ın programında dans eden Dr. Banu Küçükpolat'la ilgili olarak "Doktor değil de başka bir meslekten olsa, ne bileyim... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:00+0300

2021-09-29T12:00+0300

2021-09-29T12:22+0300

türkiye

dans

türk tabipleri birliği (ttb)

fatih altaylı

vedat bulut

banu küçükpolat

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'İnsan sağlığı ile oynayanlara bakın' başlıklı yazısında ilk olarak Seda Sayan'ın televizyon programına katılan Dr. Banu Küçükpolat'ın mesleğiyle ilgili konuşmalardan sonra sunucuyla birlikte dans ettiğini hatırlattı."Daha doğrusu göbek atmaya başlıyordu ama ne göbek atmak. Güle güle izledim videoyu ve bu görüntüleri bana yollayan dostuma 'Hakikaten doktor mu?' diye sordum. 'Hakikaten doktormuş' yanıtını aldım" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:"Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Fakat sonra şaşırdığıma utandım. Niye 'Doktor mu?' diye sorma ihtiyacı duyuyordum ki! Doktor da olabilirdi, atom mühendisi de, belediye otobüsü şoförü de ya da başka bir mesleğin mensubu da… Kime neydi! Doktorların dans etme, göbek atma, eğlenme, gülme hakkı yok muydu!'Göbek atan Banu Küçütpolat ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi?'Hangi meslek gruplarının göbek atabileceğine, gerdan kıvırabileceğine ilişkin bir yönetmelik mi vardı! Evet alışılmadık bir durumdu belki ama ortada bir suç, bir ayıp yoktu. Göbek atan Banu Küçütpolat doktor değil de başka bir meslekten olsa, ne bileyim mesela ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi! Hayır.Peki ev kadınları göbek atabilir doktor kadınlar atamaz mıydı! Konulara aslında kökten yanlış bakıyorduk. Bir insanın mesleğini, işini, görevini ciddi yapıp yapmadığına değil, görev tanımına göre hayatın diğer alanlarındaki ciddiyetine göre değerlendiriyorduk.Kötü bir doktor olması, toplumu yanlış bilgilendiriyor olması ama bunu ciddi bir ifade ile yapıyor olması halinde bir tepki göstermeyecekti kimse. Ama işini gayet iyi yapıp, buna karşın işi ile çok da ilgisi olmayan bir konuda göbek atma konusunda mahir olmasına tepki gösteriliyordu."Altaylı, ardından Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) gelen tepkiyi değerlendirdi. TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut'un resmi bir yazıyla Dr. Banu Küçükpolat’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet ettiğini anlatan Altaylı, şunları kaydetti:"Şikayet yazısında Küçütpolat’ın hekimlik ile ilgili hangi hataları ve yanlış söylemleri yaptığı belirtilmediği için benim anladığım, başka nedenler öne sürülecek olsa da, şikayetin nedeni göbek atmış olması.Ben de de Sayın Vedat Bulut’a sormak isterim. Hocam, hekimler eğlenemez mi! Sizin işiniz doktorların mesleki yeterliklerini veya yetersizliklerini göz önüne almak mı yoksa eğlence anlayışlarını mı! Ortalıkta onca soytarı hekimim diye cirit atıp, insanların hayatı ile oynarken ses çıkarmayıp, kendi kendine oynayan bir doktor mu hedefiniz?'Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı?'Hastaların canını tehlikeye atan mı kötü doktor sizde, yoksa işini iyi yapıp sonra göbek atan mı! Hangisi soruşturulmalı? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız! Sonra da gerçekten mesleği ayaklar altına alan, insanların canıyla oynayan, sağlığı ile oynayan, cüzdanı ile oynayan hekim kılığındaki soytarılarla ve edepsizlerle uğraşmaya başlarsınız."

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dans, türk tabipleri birliği (ttb), fatih altaylı, vedat bulut, banu küçükpolat