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Fatih Terim: Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım
Fatih Terim: Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Marsilya maçı ile ilgili, "İyi bir takımla oynayacağız. Oyun içerisinde... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T19:18+0300
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spor
galatasaray
fatih terim
marsilya
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya ile oynayacakları müsabakaya ilişkin Veledrom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Marsilya'nın sezona iyi. başladığını belirten Terim, zor bir maçın kendilerini belediğini söyledi."Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar, aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım" diyen Terim, "Benim Galatasaray'da veya Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de anlatmak istediğim de budur" diye konuştu.Genç oyunuların kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Terim, "98-99-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları da anlayabildiğimi, onlarla da aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görmek beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.Terim'in basın toplantısındaki açıklamalarının devamı şöyle
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galatasaray, fatih terim, marsilya

Fatih Terim: Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım

19:18 29.09.2021 (güncellendi: 19:28 29.09.2021)
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Marsilya maçı ile ilgili, "İyi bir takımla oynayacağız. Oyun içerisinde konsantrasyonu kaybederseniz cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım" dedi. Terim, Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını da belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya ile oynayacakları müsabakaya ilişkin Veledrom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Marsilya'nın sezona iyi. başladığını belirten Terim, zor bir maçın kendilerini belediğini söyledi.
"Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar, aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım" diyen Terim, "Benim Galatasaray'da veya Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de anlatmak istediğim de budur" diye konuştu.
Genç oyunuların kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Terim, "98-99-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları da anlayabildiğimi, onlarla da aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görmek beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.
Terim'in basın toplantısındaki açıklamalarının devamı şöyle

"Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil öğrenmek için de çabalarım"

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