https://tr.sputniknews.com/20210929/filipinler-devlet-baskanligina-adayligini-aciklayan-pacquiao-efsanevi-boks-kariyerini-noktaladi-1049345700.html

Filipinler Devlet Başkanlığına adaylığını açıklayan Pacquiao, efsanevi boks kariyerini noktaladı

Filipinler Devlet Başkanlığına adaylığını açıklayan Pacquiao, efsanevi boks kariyerini noktaladı

Yoksul bir köyden çıkıp ringlere damga vururken yüz milyonlarca dolar kazanan ve 'Pacman', 'Halkın Şampiyonu', 'Ulusal Yumruk' gibi lakaplara layık görülen... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:14+0300

2021-09-29T12:14+0300

2021-09-29T12:25+0300

dünya

filipinler

manny pacquiao

boks

rodrigo duterte

sara duterte

şampiyon

devlet başkanlığı seçimi

emeklilik

ferdinand marcos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101538/49/1015384929_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8ba719205d987517d7357d7f1a2c9248.jpg

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin halefi olarak düşündüğü isimler listesinde yer alan ve Mayıs 2022 devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını duyuran boks efsanesi Manny Pacquiao (42), spor kariyerini sonlandırdığını resmen açıkladı. Aynı zamanda senatör olan Pacquiao, 12 dünya şampiyonluğu kazandığı ve bunu 8 farklı sıklette başaran tek isim olduğu 26 yıllık boks kariyerine nokta koyduğu videoyu Facebook sayfasında yayımladı.'Eldivenlerimi asacağım günün geleceğini hiç düşünmemiştim'72 maçta 39'u nakavtla olmak üzere 62 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Pacquiao, videoda, "Beni destekledikleri için tüm dünyaya, özellikle Filipinler halkına teşekkür ederim. Boksör olarak devrimin bittiğini kabul etmek benim için çok zor. Boks eldivenlerimi asacağım günün geleceğini hiç düşünmemiştim. Ama son çanının çaldığını duydum. Elveda boks. Bugün emekliliğimi açıklıyorum" dedi. 'Yoksulluktan kurtulma savaşım'21 Ağustos'ta 2 yıldan uzun süredir çıktığı ilk maçta Kübalı Yordenis Ugas'a WBA orta siklet şampiyonluk unvanını kaptıran, dolayısıyla kariyerini yenilgiyle sonlandıran Pacquiao, videoda, şöyle konuştu:"Hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim, ailem çaresizken bize umut verdiniz, bana yoksulluktan kurtulmam için savaşma şansı verdiniz. Sizin sayenizde, dünyanın her yerinden insanlara ilham verebildim. Sizin sayenizde bana daha fazla hayatı değiştirme cesareti verildi."Uyuşturucuyla savaş adı altında yargısız infazları, ölüm cezasının geri gelmesini desteklemiştiBu ay senatörü olduğu partinin devlet başkanı adaylığını kabul eden Pacquaio, uyuşturucuyla kanlı savaşını ve ölüm cezasını geri getirmesini desteklediği eski müttefiki Duterte'yi eleştirerek kampanyasını başlatmış oldu. Duterte yönetimini Filipinler'deki yolsuzluk salgınını daha vahim boyutlara taşımakla suçlayan boksör, yoksullukla mücadele ve yolsuz siyasileri hapse atma vaatlerinde bulundu.Devlet başkanlığı anketleri nasıl gidiyor?Yoksul bir köydeki barakadan çıkıp ringlere damga vururken yüz milyonlarca dolar kazanan ve 'Pacman', 'Halkın Şampiyonu', 'Ulusal Yumruk' gibi lakaplara layık görülen Pacquaio'ya anketlerde halk desteği boksu bıraktığını açıklamasının ardından yüzde 8'den 12'ye yükseldi. Anketlerde bir numara gözüken Devlet Başkanı'nın kızı Sara Duterte-Carpio'ya halk desteği ise yüzde 28'den 20'ye düştü. Anayasaya göre ikinci kez aday olamayacak Rodrigo Duterte, kızının arkasında devlet başkanı yardımcısı olmayı planlıyor. Anketlerde eski diktatör Ferdinand Marcos'un aynı isimli oğlu yüzde 15 oyla ikinci, başkent Manila Belediye Başkanı Francisco Domagoso yüzde 13 oyla üçüncü, Pacquaio dördüncü sırada gidiyor.

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filipinler, manny pacquiao, boks, rodrigo duterte, sara duterte, şampiyon, devlet başkanlığı seçimi, emeklilik, ferdinand marcos