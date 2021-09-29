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https://tr.sputniknews.com/20210929/firari-zekeriya-oz-ve-ekrem-dumanlinin-mal-varligina-el-kondu-1049350972.html
Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el kondu
Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el kondu
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari eski savcı Zekeriya Öz ve Zaman’ın eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın mal... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T13:56+0300
2021-09-29T13:56+0300
türkiye
hrant dink
ekrem dumanlı
zekeriya öz
cinayet
mal varlığı
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Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davada karar geçen mart ayında açıklanmıştı. Cinayetin ‘FETÖ amaçları doğrultusunda’ işlendiği belirtilen kararda, Fethullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.Firari sanıklara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugün duruşma yapıldı.Mahkeme başkanı, Öz ve Dumanlı’nın kaçak sayılma şartlarının oluştuğunu, bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konduğunu kaydetti.Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.Aynı dava kapsamında, Gülen ve Arslan dahil dokuz sanığın mal varlığına el konmasına karar verilmişti.
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hrant dink, ekrem dumanlı, zekeriya öz, cinayet, mal varlığı

Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el kondu

13:56 29.09.2021
© AA Zekeriya Öz
Zekeriya Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari eski savcı Zekeriya Öz ve Zaman’ın eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el konmasına karar verildi.
Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davada karar geçen mart ayında açıklanmıştı. Cinayetin ‘FETÖ amaçları doğrultusunda’ işlendiği belirtilen kararda, Fethullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.
Firari sanıklara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugün duruşma yapıldı.
Mahkeme başkanı, Öz ve Dumanlı’nın kaçak sayılma şartlarının oluştuğunu, bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konduğunu kaydetti.
Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Aynı dava kapsamında, Gülen ve Arslan dahil dokuz sanığın mal varlığına el konmasına karar verilmişti.
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