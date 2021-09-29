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Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Ehliyet şartı aranmayabilir
Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Ehliyet şartı aranmayabilir
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T17:19+0300
2021-09-29T17:19+0300
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otomobil
elektrikli otomobil
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Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için, 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.6 bin Euro seviyesindeYüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin Euro seviyesinde.Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.
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türkiye, citroen, otomobil, elektrikli otomobil, elektrikli araç

Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Ehliyet şartı aranmayabilir

17:19 29.09.2021
© FotoğrafFransız üretici, 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Sürmek için ehliyet şartı aranmayabilir
Fransız üretici, 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Sürmek için ehliyet şartı aranmayabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf
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Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan 'Ami' isimli otomobili kullanmak için Türkiye'de ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.
Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için, 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.

6 bin Euro seviyesinde

Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin Euro seviyesinde.
Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.
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