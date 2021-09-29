https://tr.sputniknews.com/20210929/fransiz-uretici-2-kisilik-elektrikli-araci-turkiyeye-getirdi-ehliyet-sarti-aranmayabilir-1049361335.html

Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Ehliyet şartı aranmayabilir

Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Ehliyet şartı aranmayabilir

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T17:19+0300

2021-09-29T17:19+0300

2021-09-29T17:19+0300

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elektrikli araç

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Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için, 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.6 bin Euro seviyesindeYüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin Euro seviyesinde.Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, citroen, otomobil, elektrikli otomobil, elektrikli araç