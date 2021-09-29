Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
FT: Afgan direniş güçleri, Tacikistan topraklarını üs olarak kullanıyor
© REUTERSAfganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
© REUTERS
Financial Times (FT) gazetesi, Afganistan'daki direniş güçlerinin Tacikistan topraklarını üs olarak kullandığını öne sürdü.
FT'nin haberine göre Pençşir'deki direniş güçlerinin lideri Ahmet Mesud, kendini cumhurbaşkanı ilan eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Afganistan Ulusal Kongre Partisi lideri Abdül Pedram, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de koruma altına alındı.
FT'ye konuşan Pedram, "Bir ay içinde Taliban'a karşı resmi düzeyde direniş ilan etmeyi planlıyoruz" dedi.
Direnişin şu anda varlıklı Afganlar tarafından finanse edildiğini ancak Rusya'dan mali destek almayı umduklarını söyleyen Pedram, Moskova'yla bakanlar düzeyinin ötesinde temaslar kurduğunu iddia etti.
FT, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın Moskova'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le direnişin durumunu istişare edeceğini belirtti.
FT'ye konuşan Pedram, "Bir ay içinde Taliban'a karşı resmi düzeyde direniş ilan etmeyi planlıyoruz" dedi.
Direnişin şu anda varlıklı Afganlar tarafından finanse edildiğini ancak Rusya'dan mali destek almayı umduklarını söyleyen Pedram, Moskova'yla bakanlar düzeyinin ötesinde temaslar kurduğunu iddia etti.
FT, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın Moskova'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le direnişin durumunu istişare edeceğini belirtti.