https://tr.sputniknews.com/20210929/g20-liderleri-afganistan-gundemiyle-olaganustu-zirvede-bir-araya-gelecek-1049366480.html

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 12 Ekim'de video konferans yöntemiyle Afganistan özelinde olağanüstü G20 Zirvesi’nin yapılacağını açıkladı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T19:18+0300

2021-09-29T19:18+0300

2021-09-29T19:18+0300

dünya

afganistan

mario draghi

g20

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Draghi, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın G20 Dönem Başkanı olarak bir süredir düzenlemeyi istediği Afganistan krizine ilişkin G20 zirvesinin video konferans yöntemiyle bir araya geleceğini belirterek, "12 Ekim'de Afganistan üzerine olağanüstü G20 Zirvesi yapılacak." dedi.Zirve konusunda G20 ülkeleri dışişleri bakanlarının zaten çalışmaya başladığını anlatan Draghi, "Burada mesele; dünyanın en zengin ülkeleri arasında amaç birliği olup olmadığını görmek. İnsani bir ihtiyaç söz konusu. Yayılmakta olan insani bir felaket var ve Afganistan dünyanın geri kalanından destek görmüyor." diye konuştu.Draghi, zengin ülkelerin şart koşmadan bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.Olağanüstü zirvede değerlendirilecek bir diğer hususun ise terör konusu olduğunun altını çizen Draghi, "Afganistan'ın bir kez daha uluslararası terörün yuvası haline gelmesini önlemek için ne tür adımlar atılabilir bunları görmek lazım." dedi.Draghi, liderler düzeyindeki bu toplantıya sadece G20 ülkelerinin değil, bu dönem davet edilen İspanya ve Hollanda haricinde Katar ile Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların da katılacağı bilgisini verdi.G20 Dönem Başkanı İtalya, Afganistan'a ilişkin bölgede etkisi olan ülkelerine katılımıyla G7 haricinde G20 gibi daha geniş bir platformda konunun ele alınması için bir süredir bu konuda diplomatik temaslarını yoğunlaştırmıştı.

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afganistan, mario draghi, g20