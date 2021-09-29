Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210929/galatasaraydan-ada-ile-ilgili-aciklama-1049355355.html
Galatasaray'dan 'Ada' açıklaması
Galatasaray'dan 'Ada' açıklaması
Galatasaray, açıklamasında "Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:28+0300
2021-09-29T15:35+0300
spor
açıklama
galatasaray adası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103528/66/1035286617_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_41ddf9a62429d6ba3f10eaea09f68409.jpg
Galatasaray Spor Kulübü, medyada Galatasaray Adası dava süreçleri ile ilgili yer alan haberler hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Medyada birkaç gündür, mülkiyetimiz olan Galatasaray Adası ile ilgili kasıtlı, manipülatif ve tek elden çıktığı açıkça anlaşılan haberler yapılmaktadır. Dolayısıyla, kamuoyunu ve Galatasaray camiasını doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla, yazılı bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.Buna göre; Galatasaray Adası’nın tahliyesine ilişkin olarak kulübümüz tarafından işletmeci aleyhine toplamda yedi tahliye davası ikame edilmiş olup, mezkur davalar ile ilgili safahat aşağıda kısaca özetlenmiştir.Kulübümüz ile işletmeci arasında akdedilmiş sözleşmenin süresinin sona ermesi nedeniyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkemece 05.07.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Kulübümüz tarafından bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, bu başvurumuz 09.02.2021 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesince reddedilmiştir. Bu karara karşı kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, Yargıtay tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararı onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.Temerrüt nedeniyle 25.01.2018 tarihinde bir itirazın kaldırılması ve tahliye davası ikame edilmiş olup, 27.09.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Yerel Mahkeme kararına karşı kulübümüz tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesince 30.09.2020 tarihinde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, karar 08.02.2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.İşletmecinin Galatasaray Adası’nda yapmış olduğu imara aykırı inşaatların akde aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 12.01.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.İşletmeci tarafından Kulüp üyelerinden havuz giriş ve şezlong ücreti talep edilmesinin akde aykırılık taşıdığı gerekçesiyle 15.07.2016 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.İhtiyaç sebebiyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.İmara aykırılık nedeniyle gerçekleştirilen yıkım sonrası imkânsızlık sebebiyle 22.03.2019 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir. Temerrüt nedeniyle 17.11.2020 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkeme tarafından verilen 18.03.2021 tarihli kararla işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara karşı işletmeci tarafından tehiri icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş ve gerekli meblağ depo edilerek tahliyenin infazına ilişkin icra işlemi durdurulmuştur. Dosya halihazırda istinaf incelemesi için sıra beklemektedir. Sansasyonel kaygılarla ve kişisel çıkarlara hizmet eden manipülatif haberlerin aksine, mezkûr dosyanın istinaf incelemesine henüz geçilmemiştir.Özetle, kulübümüz tarafından önceki yönetimler döneminde açılan tahliye davalarından ikisi reddedilmiş ve kesinleşmiş, beşi ise ilk derece mahkemeleri nezdinde derdesttir. Derdest dosyalardan biri kulübümüz lehine sonuçlanmış ve işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara işletmeci tarafından yapılan itiraz üzerine dosya, istinaf incelemesi yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi aşamasındadır.Bununla birlikte işletmeci tarafından kulübümüz aleyhine ikame edilen ve halihazırda devam eden altı alacak davası bulunmaktadır.Son tahlilde; kulübümüzün daha fazla telafisi imkânsız zararlara uğramaması adına, hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüz evleviyetle kullanılmakta olup, halihazırda devam eden tüm hukuki süreçler, yönetimimizin de Adamız konusundaki özel hassasiyeti sebebi ile, büyük bir titizlikle takip edilmektedir.Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz.Camiamız ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103528/66/1035286617_91:0:1512:1066_1920x0_80_0_0_2e1d9f3791c9965404b2b0638dd9d1a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
açıklama, galatasaray adası

Galatasaray'dan 'Ada' açıklaması

15:28 29.09.2021 (güncellendi: 15:35 29.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterGalatasaray Adası
Galatasaray Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Galatasaray, açıklamasında "Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Spor Kulübü, medyada Galatasaray Adası dava süreçleri ile ilgili yer alan haberler hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Medyada birkaç gündür, mülkiyetimiz olan Galatasaray Adası ile ilgili kasıtlı, manipülatif ve tek elden çıktığı açıkça anlaşılan haberler yapılmaktadır. Dolayısıyla, kamuoyunu ve Galatasaray camiasını doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla, yazılı bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.
Buna göre; Galatasaray Adası’nın tahliyesine ilişkin olarak kulübümüz tarafından işletmeci aleyhine toplamda yedi tahliye davası ikame edilmiş olup, mezkur davalar ile ilgili safahat aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Kulübümüz ile işletmeci arasında akdedilmiş sözleşmenin süresinin sona ermesi nedeniyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkemece 05.07.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Kulübümüz tarafından bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, bu başvurumuz 09.02.2021 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesince reddedilmiştir. Bu karara karşı kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, Yargıtay tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararı onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.
Temerrüt nedeniyle 25.01.2018 tarihinde bir itirazın kaldırılması ve tahliye davası ikame edilmiş olup, 27.09.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Yerel Mahkeme kararına karşı kulübümüz tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesince 30.09.2020 tarihinde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, karar 08.02.2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.
İşletmecinin Galatasaray Adası’nda yapmış olduğu imara aykırı inşaatların akde aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 12.01.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.
İşletmeci tarafından Kulüp üyelerinden havuz giriş ve şezlong ücreti talep edilmesinin akde aykırılık taşıdığı gerekçesiyle 15.07.2016 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.
İhtiyaç sebebiyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.
İmara aykırılık nedeniyle gerçekleştirilen yıkım sonrası imkânsızlık sebebiyle 22.03.2019 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir. Temerrüt nedeniyle 17.11.2020 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkeme tarafından verilen 18.03.2021 tarihli kararla işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara karşı işletmeci tarafından tehiri icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş ve gerekli meblağ depo edilerek tahliyenin infazına ilişkin icra işlemi durdurulmuştur. Dosya halihazırda istinaf incelemesi için sıra beklemektedir. Sansasyonel kaygılarla ve kişisel çıkarlara hizmet eden manipülatif haberlerin aksine, mezkûr dosyanın istinaf incelemesine henüz geçilmemiştir.
Özetle, kulübümüz tarafından önceki yönetimler döneminde açılan tahliye davalarından ikisi reddedilmiş ve kesinleşmiş, beşi ise ilk derece mahkemeleri nezdinde derdesttir. Derdest dosyalardan biri kulübümüz lehine sonuçlanmış ve işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara işletmeci tarafından yapılan itiraz üzerine dosya, istinaf incelemesi yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi aşamasındadır.
Bununla birlikte işletmeci tarafından kulübümüz aleyhine ikame edilen ve halihazırda devam eden altı alacak davası bulunmaktadır.
Son tahlilde; kulübümüzün daha fazla telafisi imkânsız zararlara uğramaması adına, hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüz evleviyetle kullanılmakta olup, halihazırda devam eden tüm hukuki süreçler, yönetimimizin de Adamız konusundaki özel hassasiyeti sebebi ile, büyük bir titizlikle takip edilmektedir.
Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz.
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:49Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi
15:47Rus yetkililer Çin ile ticarette tarihi zirveye ulaşılmasını bekliyor
15:42Tedarik krizindeki Britanya'nın AB'den 5 bin sürücüye 3 aylık vize teklifine 'Değmez, kalsın' yanıtı
15:38Myanmar Büyükelçisi Akın, görev yaptığı ülkeye gidemeyince kendini bahçe işlerine verdi
15:37Dr. Şalçini anlattı: Migren ataklarını tetikleyen 7 kritik faktör
15:35TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?
15:35John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı
15:33Palamuttan ümit kesildi: Bu yıl hangi balık bol olacak?
15:28Galatasaray'dan 'Ada' açıklaması
15:13Avrupa'dan 1500 euro’ya alınıyordu, Tokat’ta 1500 TL'ye üretildi
15:09300 bin liralık vurgun: Otellerin sitelerini kopyalayıp tatilcileri dolandırdılar
15:08Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti
15:03Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Altı çocuk yapın, bizi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin
14:58İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi
14:58Babaannesinden zorla 100 TL alan toruna hapis cezası
14:56Tunus'a ilk kadın başbakan
14:51İsveç hükümeti koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı
14:501 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunuluyor: 65 maddeli vergi paketinin detayları belli oldu
14:45Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
14:30Uşak'ta 1800 yıllık nekropol: Büyük İskender'in askerlerine ait 400 kaya mezarı bulundu