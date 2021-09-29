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https://tr.sputniknews.com/20210929/hacettepede-yemekhane-ve-ring-krizi-1049358280.html
Hacettepe'de öğrenciler mağdur: 'Yemekhane tam kapasite çalışmıyor, ring sistemi yetersiz'
Hacettepe'de öğrenciler mağdur: 'Yemekhane tam kapasite çalışmıyor, ring sistemi yetersiz'
Haccettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde uzun yemekhane ve ring kuyrukları oluştuğundan dolayı öğrencilerin mağdur olduğu belirtildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T16:07+0300
2021-09-29T16:07+0300
2021-09-29T16:08+0300
yaşam
hacettepe üniversitesi
ring
yemek
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Pazartesi günü derslerin başladığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde uzun yemekhane ve ring kuyrukları devam ediyor.Kampüs merkezinde bulunan yemekhanenin tam kapasitede hizmet vermediği belirtiliyor.Sol'un aktardığı haberde, Beytepe metro durağından kampüse ulaşmayı sağlayan ring otobüsler ise sabah ve öğle saatlerinde yetersiz kalıyor.Öğrencilerin tepkili olduğu bu duruma dair üniversite yönetimi henüz bir adım atmış değil.
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hacettepe üniversitesi, ring, yemek
Hacettepe'de öğrenciler mağdur: 'Yemekhane tam kapasite çalışmıyor, ring sistemi yetersiz' 16:07 29.09.2021 (güncellendi: 16:08 29.09.2021)
Haccettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde uzun yemekhane ve ring kuyrukları oluştuğundan dolayı öğrencilerin mağdur olduğu belirtildi.
Pazartesi günü derslerin başladığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde uzun yemekhane ve ring kuyrukları devam ediyor.
Kampüs merkezinde bulunan yemekhanenin tam kapasitede hizmet vermediği belirtiliyor.
Sol'un aktardığı haberde , Beytepe metro durağından kampüse ulaşmayı sağlayan ring otobüsler ise sabah ve öğle saatlerinde yetersiz kalıyor.
Öğrencilerin tepkili olduğu bu duruma dair üniversite yönetimi henüz bir adım atmış değil.