https://tr.sputniknews.com/20210929/haluk-levent-tv-programi-yapacak-1049348273.html

Haluk Levent, TV programı yapacak

Haluk Levent, TV programı yapacak

Dört gün önce kira ve yurt fiyatları nedeniyle problem yaşayan üniversiteli öğrencilere yardımda bulunacaklarını açıklayan AHBAP Derneği'nin Başkanı ve... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:46+0300

2021-09-29T12:46+0300

2021-09-29T12:51+0300

haluk levent

yaşam

spinal müsküler atrofi (sma)

televizyon

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Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, bu kez SMA (spinal müsküler atrofi) hastası çocuklar için düğmeye bastı.Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.Konuyla ilgili müjdeli haberi Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Haluk Levent, sözlerini, "Bence başaracağız..." şeklinde noktaladı.

https://tr.sputniknews.com/20210916/haluk-levent-hayatinin-en-bilincsiz-yardimini-anlatti-1048958296.html

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haluk levent, spinal müsküler atrofi (sma), televizyon