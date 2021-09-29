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https://tr.sputniknews.com/20210929/haluk-levent-tv-programi-yapacak-1049348273.html
Haluk Levent, TV programı yapacak
Haluk Levent, TV programı yapacak
Dört gün önce kira ve yurt fiyatları nedeniyle problem yaşayan üniversiteli öğrencilere yardımda bulunacaklarını açıklayan AHBAP Derneği'nin Başkanı ve... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T12:46+0300
2021-09-29T12:51+0300
haluk levent
yaşam
spinal müsküler atrofi (sma)
televizyon
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Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, bu kez SMA (spinal müsküler atrofi) hastası çocuklar için düğmeye bastı.Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.Konuyla ilgili müjdeli haberi Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Haluk Levent, sözlerini, "Bence başaracağız..." şeklinde noktaladı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/haluk-levent-hayatinin-en-bilincsiz-yardimini-anlatti-1048958296.html
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haluk levent, spinal müsküler atrofi (sma), televizyon

Haluk Levent, TV programı yapacak

12:46 29.09.2021 (güncellendi: 12:51 29.09.2021)
© Instagram/Haluk LeventHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Instagram/Haluk Levent
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Dört gün önce kira ve yurt fiyatları nedeniyle problem yaşayan üniversiteli öğrencilere yardımda bulunacaklarını açıklayan AHBAP Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, SMA'lı çocuklar için televizyon programı yapacağını açıkladı.
Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, bu kez SMA (spinal müsküler atrofi) hastası çocuklar için düğmeye bastı.
Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.
Konuyla ilgili müjdeli haberi Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Haluk Levent, sözlerini, "Bence başaracağız..." şeklinde noktaladı.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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