Hatay'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan 47 yaşındaki Turgay Mert, daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3. katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Heraketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları 16 yaşındaki Aleyna ve 14 yaşındaki Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapğlacak otopsinin ardından belli olacak.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 41 yaşındaki anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert ölü olarak bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan 47 yaşındaki Turgay Mert, daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.
Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3. katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı.
Heraketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları 16 yaşındaki Aleyna ve 14 yaşındaki Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapğlacak otopsinin ardından belli olacak.