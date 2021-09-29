Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/hatayda-anne-ve-iki-cocugu-evde-olu-bulundu-1049373768.html
Hatay'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Hatay'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 41 yaşındaki anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert ölü olarak bulundu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T23:39+0300
2021-09-29T23:42+0300
türkiye
hatay
iskenderun
aynur mert
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373593_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bcbc782e313a4e450f2f47db55d71638.jpg
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan 47 yaşındaki Turgay Mert, daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3. katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Heraketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları 16 yaşındaki Aleyna ve 14 yaşındaki Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapğlacak otopsinin ardından belli olacak.
türkiye
hatay
iskenderun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373593_188:0:1804:1212_1920x0_80_0_0_de39cc22a387111201d30b936e36250a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, iskenderun, aynur mert

Hatay'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

23:39 29.09.2021 (güncellendi: 23:42 29.09.2021)
© DHAHatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 41 yaşındaki anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert ölü olarak bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 41 yaşındaki anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert ölü olarak bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
Abone ol
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 41 yaşındaki anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert ölü olarak bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan 47 yaşındaki Turgay Mert, daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.
Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3. katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı.
Heraketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları 16 yaşındaki Aleyna ve 14 yaşındaki Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapğlacak otopsinin ardından belli olacak.
010020
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:56Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu
00:51Ortaokulda çalışan temizlik görevlisi, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
00:41Eski sözcünün Putin’in davranışları ile ilgili iddiasına Trump’tan sert yanıt
00:36Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına İsrail Dışişleri Bakanı'ndan tepki: Bu terördür
00:30Fransa'nın AUKUS anlaşmasının ardından geri çağırdığı Washington Büyükelçisi, ABD'ye geri döndü
00:19Zenit, Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en farklı galibiyetini aldı
00:17TTB'den 'dans eden doktora inceleme' haberlerine ilişkin açıklama
00:08'Biden, Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında görüşme talebini geri çevirdi'
00:08İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı: 'Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik'
DünÇin'de Kovid-19'a yakalanan üç kediye ötenazi yapıldı
DünABD'de hamilelere 'aşı olun' çağrısı yapıldı
DünHatay'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
DünKöpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli ‘can güvenliği’ korkusuyla duruşmaya katılmadı
DünABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
DünLa Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti
DünKılıçdaroğlu'ndan dolar tepkisi: Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile
DünTVF Başkanı Üstündağ: Voleybolun geldiği nokta bizi mutlu ediyor
DünTrabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Kişileri değiştirmekle sorunları çözemiyoruz, sıkıntı sistemde
DünOrban, Gazprom'la yaptıkları anlaşmayı savundu: Kimden gaz alacağımıza kendimiz karar veririz
DünEl Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu