https://tr.sputniknews.com/20210929/hondanin-gebzedeki-fabrikasi-resmen-kapandi-1049350425.html

Honda'nın Gebze'deki fabrikası resmen kapandı

Honda'nın Gebze'deki fabrikası resmen kapandı

Honda Türkiye'nin Gebze’de bulunan fabrikasında dün itibariyle üretime son verildi. Fabrika HABAŞ'a devredilecek. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:36+0300

2021-09-29T13:36+0300

2021-09-29T13:36+0300

ekonomi

türkiye

honda

gebze

fabrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103773/72/1037737222_0:83:1920:1163_1920x0_80_0_0_83d3d314befbecbc91850e057d9a8ad9.jpg

Honda, 1997 yılından bu yana faaliyette olan Gebze Şekerpınar'daki fabrikasında üretime son verdi.2019 yılında yaptığı bir duyuruyla Gebze’de Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.Binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada son Honda Civic Sedan modeli dün banttan indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle duyurdu.Stokçuluk iddialarıyla da gündeme gelen Honda’nın Civic modeli bundan sonra ithal edilecek. Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçen mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

gebze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, honda, gebze, fabrika