https://tr.sputniknews.com/20210929/ibbden-istanbulkart-aciklamasi-1049348821.html

İBB'den İstanbulkart açıklaması

İBB'den İstanbulkart açıklaması

HES kodu eşleştirme zorunluluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Kart ihtiyacının artması nedeniyle her yıl alınan 4.5 milyon kart yetersiz hale... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:03+0300

2021-09-29T13:03+0300

2021-09-29T13:03+0300

yaşam

istanbul

ibb

ulaşım

istanbulkart

hes kodu

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İstanbul'da toplu ulaşım için kullanılan İstanbulkart sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Pandemi önlemleri kapsamında HES kodu eşleştirme zorunluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Bununla birlikte İstanbulkart'a talep artınca gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar biletmatiklerde "İstanbulkart yoktur" yazısı karşılaşıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan İBB iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Yücel Karadeniz; her yıl 4.5 milyon kart tedarik edilirken, bu yıl 6.5 milyon kadar kart tedariği gerçekleştiğini söyledi.'Kart kullanımında artış var'Bu artışı göze alarak yeni ihalelerin güncellendiğini söyleyen Karadeniz, şunları kaydetti:'Kötü niyetli kullanımlar var'Bazı kötü niyetli kullanımlar da olduğunu belirten Karadeniz, "Bundan dolayı biletmatiklerimizden İstanbulkart alıp topluca eşleştirme hizmeti adı altında vatandaşlardan karaborsa paralar alıp İstanbulkart satmaya yeltenen insanlar oldu. Bunu önleyebilmek için İstanbulkart tedariğimizi makinalardan daha çok yüz yüze kanallarımıza doğru yönlendirdik" diye konuştu.İhale 1 Kasım'daKart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.

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istanbul, ibb, ulaşım, istanbulkart, hes kodu