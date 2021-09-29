https://tr.sputniknews.com/20210929/ikinci-doz-asida-mavi-il-sayisi-15e-yukseldi-1049368975.html

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi

Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Aydın ve Zonguldak’ta yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısı 15'e ulaştı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T20:55+0300

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2021-09-29T20:55+0300

koronavirüs

aydın

zonguldak

fahrettin koca

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranında Aydın ve Zonguldak’ın yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:‘Kovid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak’ta da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!

aydın

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aydın, zonguldak, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını