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İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi
Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Aydın ve Zonguldak’ta yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısı 15'e ulaştı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:55+0300
2021-09-29T20:55+0300
2021-09-29T20:55+0300
koronavirüs
aydın
zonguldak
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranında Aydın ve Zonguldak’ın yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:‘Kovid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak’ta da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!
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aydın, zonguldak, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi
Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Aydın ve Zonguldak’ta yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısı 15'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranında Aydın ve Zonguldak’ın yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
‘Kovid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak’ta da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!