Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/iran-guney-kore-firmalari-samsung-ve-lgden-ev-aletlerinin-ithalatini-yasakladi-1049372178.html
İran, Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den ev aletlerinin ithalatını yasakladı
İran, Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den ev aletlerinin ithalatını yasakladı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in talimatı üzerine Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den yapılan ev aletleri ithalatını yasakladı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T22:33+0300
2021-09-29T22:33+0300
dünya
iran
güney kore
ithalat
samsung
lg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043928157_0:132:1800:1145_1920x0_80_0_0_3b9dbca52d1ab473a2483e387f5ba748.jpg
İran lideri Hamaney, Reisi'ye yazdığı mektupta ithalatın 'yerli üreticinin belini kırdığını ve bunun önünün alınması' talimatı verdi.Reisi de ilgili bakanlıklara Güney Koreli iki şirketten yapılan ev aletleri ithalatının yasaklandığını içeren kararı tebliğ etti.İran Cumhurbaşkanı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımları devreye soktuğu 2018'de ülkeden yatırımlarını çeken ve İran'a ihracatı durduran Güney Koreli şirketlerin ürünlerine artık ihtiyaç duymadıklarını ve bu ülkeden 'kontrolsüz ithalata' izin vermeyeceklerini belirtmişti.Güney Koreli elektronik eşya üreticileri Samsung ve LG, İran'ın ev aletleri ve cep telefonu pazarına uzun yıllar hakim olmuştu.ABD yönetiminin 2018'de İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar getirmesi üzerine Güney Kore, İran ile ticari ilişkilerini kesmişti.Samsung ve LG de 2020'nin başından itibaren İran'daki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Samsung ayrıca Şubat 2020 itibarıyla İran'daki kullanıcıların mobil uygulama mağazasından alışveriş yapmalarını da engellemişti.ABD'nin baskıları üzerine İran'dan petrol ithalatını da durduran Seul yönetimi, İran'ın bu ülkeye petrol satışından elde ettiği yaklaşık 9 milyar dolarlık mal varlığını da dondurmuştu.Tahran yönetimi ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan İran Merkez Bankasına ait dövizin serbest bırakılmasını, aksi takdirde Güney Koreli şirketlerin İran pazarını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210910/iran-abd-yaptirimlari-nedeniyle-ulkeyi-terk-eden-guney-koreden-kontrolsuz-ithalata-izin-yok-1048814058.html
iran
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043928157_50:0:1751:1276_1920x0_80_0_0_9756f9fb730853ba8703506aa07c5f83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, güney kore, ithalat, samsung, lg

İran, Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den ev aletlerinin ithalatını yasakladı

22:33 29.09.2021
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in talimatı üzerine Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den yapılan ev aletleri ithalatını yasakladı.
İran lideri Hamaney, Reisi'ye yazdığı mektupta ithalatın 'yerli üreticinin belini kırdığını ve bunun önünün alınması' talimatı verdi.
Reisi de ilgili bakanlıklara Güney Koreli iki şirketten yapılan ev aletleri ithalatının yasaklandığını içeren kararı tebliğ etti.
İran Cumhurbaşkanı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımları devreye soktuğu 2018'de ülkeden yatırımlarını çeken ve İran'a ihracatı durduran Güney Koreli şirketlerin ürünlerine artık ihtiyaç duymadıklarını ve bu ülkeden 'kontrolsüz ithalata' izin vermeyeceklerini belirtmişti.
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini Reisi kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
DÜNYA
İran: ABD yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk eden Güney Kore'den kontrolsüz ithalata izin yok
10 Eylül, 23:07
Güney Koreli elektronik eşya üreticileri Samsung ve LG, İran'ın ev aletleri ve cep telefonu pazarına uzun yıllar hakim olmuştu.
ABD yönetiminin 2018'de İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar getirmesi üzerine Güney Kore, İran ile ticari ilişkilerini kesmişti.
Samsung ve LG de 2020'nin başından itibaren İran'daki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Samsung ayrıca Şubat 2020 itibarıyla İran'daki kullanıcıların mobil uygulama mağazasından alışveriş yapmalarını da engellemişti.
ABD'nin baskıları üzerine İran'dan petrol ithalatını da durduran Seul yönetimi, İran'ın bu ülkeye petrol satışından elde ettiği yaklaşık 9 milyar dolarlık mal varlığını da dondurmuştu.
Tahran yönetimi ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan İran Merkez Bankasına ait dövizin serbest bırakılmasını, aksi takdirde Güney Koreli şirketlerin İran pazarını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
313000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:25ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
23:12La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti
23:11Kılıçdaroğlu'ndan dolar tepkisi: Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile
23:01TVF Başkanı Üstündağ: Voleybolun geldiği nokta bizi mutlu ediyor
22:44Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Kişileri değiştirmekle sorunları çözemiyoruz, sıkıntı sistemde
22:40Orban, Gazprom'la yaptıkları anlaşmayı savundu: Kimden gaz alacağımıza kendimiz karar veririz
22:34El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu
22:33İran, Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den ev aletlerinin ithalatını yasakladı
22:2314 ilde 55 suçtan aranan şahıs Malatya'da yakalandı
22:23AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti
22:14ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı
22:12Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
22:11CENTCOM komutanı McKenzie: Taliban, çekilme tamamlanana kadar ABD'nin Kabil'i korumasını teklif etti
21:55SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenler için açıklama: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak
21:55Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı
21:52Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
21:50Fed Başkanı Powell: Yüksek enflasyon kalıcı olmayacak
21:40Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu: Afganistan’a ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı
21:30Türk Kardiyoloji Derneği: Pandemide kalp krizi geçirenlerin neredeyse yarısı hastaneye başvurmadı
21:24Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız