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İş Bankası Genel Müdürü Aran: TCMB’den aralık ayında 100 baz puanlık daha faiz indirimi bekliyorum
İş Bankası Genel Müdürü Aran: TCMB’den aralık ayında 100 baz puanlık daha faiz indirimi bekliyorum
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kasım ayında planladığı faiz indirim kararını öne çektiğini düşündüğünü, aralık ayında 100 baz puan... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T10:38+0300
2021-09-29T10:38+0300
ekonomi
indirim
merkez bankası
iş bankası
döviz
faiz
hakan aran
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Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'ndan aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini söyledi. Aran, ancak ABD faizlerindeki seyre bağlı olarak bu hamlenin zor olabileceğini de ekledi.Hakan Aran, TCMB'nin faiz indirim kararına ilişkin olarak, "Tüm merkez bankalarında olduğu gibi bizde de bir baskı oluştu. Sektörün normal şartlarda kasım - aralık ayında beklediği indirimi, baskıyı en azından savabilmek için TCMB'nin önden faiz indirimi yapabileceğini düşünmüştüm. TCMB Kasım ayında yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. Ama piyasalar açısından bir risk aldığını düşünüyorum" dedi.Politika faizinin 100 baz puan indirilmesinin anında TL mevduatlara yansıdığını aktaran Aran, "TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi" dedi.'Bireysel kredilerde yüzde 20 daralma olabilir'Ticari kredi tarafında ise bankaların zaten önden yol aldığını söyleyen Aran, ek olarak politika faiz indiriminin de bir yansımasının olacağını dile getirdi.Aran, alınan tedbirler nedeniyle faiz indiriminin bireysel kredi faizlerine yansımasının ise biraz daha gecikmeli olacağını belirtirken, tedbirler nedeniyle bireysel kredilerde yüzde 20 daralma öngördüğünü dile getirdi.
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indirim, merkez bankası, iş bankası, döviz, faiz, hakan aran

İş Bankası Genel Müdürü Aran: TCMB’den aralık ayında 100 baz puanlık daha faiz indirimi bekliyorum

10:38 29.09.2021
© DHAHakan Aran
Hakan Aran - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kasım ayında planladığı faiz indirim kararını öne çektiğini düşündüğünü, aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini açıkladı.
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'ndan aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini söyledi.
Aran, ancak ABD faizlerindeki seyre bağlı olarak bu hamlenin zor olabileceğini de ekledi.
Hakan Aran, TCMB'nin faiz indirim kararına ilişkin olarak, "Tüm merkez bankalarında olduğu gibi bizde de bir baskı oluştu. Sektörün normal şartlarda kasım - aralık ayında beklediği indirimi, baskıyı en azından savabilmek için TCMB'nin önden faiz indirimi yapabileceğini düşünmüştüm. TCMB Kasım ayında yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. Ama piyasalar açısından bir risk aldığını düşünüyorum" dedi.
Politika faizinin 100 baz puan indirilmesinin anında TL mevduatlara yansıdığını aktaran Aran, "TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi" dedi.

'Bireysel kredilerde yüzde 20 daralma olabilir'

Ticari kredi tarafında ise bankaların zaten önden yol aldığını söyleyen Aran, ek olarak politika faiz indiriminin de bir yansımasının olacağını dile getirdi.
Aran, alınan tedbirler nedeniyle faiz indiriminin bireysel kredi faizlerine yansımasının ise biraz daha gecikmeli olacağını belirtirken, tedbirler nedeniyle bireysel kredilerde yüzde 20 daralma öngördüğünü dile getirdi.
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