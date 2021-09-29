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İsveç hükümeti koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı
İsveç hükümeti koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı
İsveç hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri tamamen yürürlükten kaldırdı. Kararın ardından İsveç'te, kafe ve restoranlar tam... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:51+0300
2021-09-29T14:57+0300
koronavirüs
isveç
karar
kısıtlama
hükümet
önlem
salgın
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
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Koronavirüse karşı aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam eden İsveç hükümeti, Norveç ve Danimarka'nın ardından ülkede Kovid-19 önlemlerini tamamen yürürlükten kaldırdı. koronavirüse karşı önlemlerin kaldırılmasıyla İsveç'te bugünden itibaren kafe, restoran ve jimnastik salonları tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Yeni kararın ardından ülkede toplu etkinliklerde de kişi ve mesafe sınırlamaları da kaldırılarak, büyük çaplı konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinliklerin önü açıldı. Ayrıca etkinliklere giriş için Kovid-19'a karşı aşılanmış olma veya negatif Kovid-19 test sonucu sunmanın da gerekli olmadığı ifade edildi. 70 yaş üstü kişilerle yakın temastan kaçınma çağrısıKovid-19'a karşı önlemelerinin kaldırılması kararının ardından İsveç hükümeti ise, ülkede koronavirüse karşı aşılanmayan vatandaşların yakın çevresi dışındaki kişilerle mesafeli durması ve risk grubundaki veya 70 yaş üstü kişilerle yakın temastan kaçınması yönünde çağrıda bulundu.İsveç Halk Sağlığı Genel Direktörü Johan Carlson karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu yönergelerin aşılanmamış kişilerin tiyatro, konser ve spor etkinlikleri gibi büyük etkinliklere katılmaktan kaçınması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.'Bütün silahları bırakmış değiliz'İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda Epidemiyolog Anders Tegnell ise yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre İsveç'in koronavirüs salgınında doğru yönde ilerlediğini belirterek, ülkede Kovid-19'a karşı aşılanmamış vatandaşları aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Tegnell, "Bütün silahları tam bırakmış değiliz. Duruyorlar, her an geri uygulanabilirler. Elimizdeki tüm işaretler İsveç'in doğru yönde gittiğini gösteriyor. Bu nedenle sahip olduğumuz planlamaya devam edeceğiz. Kendimizi güvende hissetmemiz için aşı olmamız gerekiyor. Eğer aşı olmadıysanız bunun tam zamanı" ifadelerini kullandı.
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https://tr.sputniknews.com/20210910/danimarka-kovid-19-onlemlerini-tamamen-kaldiran-ilk-ab-ulkesi-oldu-1048795140.html
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isveç, karar, kısıtlama, hükümet, önlem, salgın, pandemi, kovid-19, vaka sayısı

İsveç hükümeti koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı

14:51 29.09.2021 (güncellendi: 14:57 29.09.2021)
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç-koronavirüs
İsveç-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri tamamen yürürlükten kaldırdı. Kararın ardından İsveç'te, kafe ve restoranlar tam kapasitede çalışmaya başlarken, toplu etkinliklerde kişi ve mesafe kısıtlamaları uygulanmadı.
Koronavirüse karşı aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam eden İsveç hükümeti, Norveç ve Danimarka'nın ardından ülkede Kovid-19 önlemlerini tamamen yürürlükten kaldırdı. koronavirüse karşı önlemlerin kaldırılmasıyla İsveç'te bugünden itibaren kafe, restoran ve jimnastik salonları tam kapasiteyle çalışmaya başladı.
Yeni kararın ardından ülkede toplu etkinliklerde de kişi ve mesafe sınırlamaları da kaldırılarak, büyük çaplı konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinliklerin önü açıldı. Ayrıca etkinliklere giriş için Kovid-19'a karşı aşılanmış olma veya negatif Kovid-19 test sonucu sunmanın da gerekli olmadığı ifade edildi.

70 yaş üstü kişilerle yakın temastan kaçınma çağrısı

Kovid-19'a karşı önlemelerinin kaldırılması kararının ardından İsveç hükümeti ise, ülkede koronavirüse karşı aşılanmayan vatandaşların yakın çevresi dışındaki kişilerle mesafeli durması ve risk grubundaki veya 70 yaş üstü kişilerle yakın temastan kaçınması yönünde çağrıda bulundu.
İsveç Halk Sağlığı Genel Direktörü Johan Carlson karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu yönergelerin aşılanmamış kişilerin tiyatro, konser ve spor etkinlikleri gibi büyük etkinliklere katılmaktan kaçınması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.
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'Bütün silahları bırakmış değiliz'

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda Epidemiyolog Anders Tegnell ise yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre İsveç'in koronavirüs salgınında doğru yönde ilerlediğini belirterek, ülkede Kovid-19'a karşı aşılanmamış vatandaşları aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Tegnell, "Bütün silahları tam bırakmış değiliz. Duruyorlar, her an geri uygulanabilirler. Elimizdeki tüm işaretler İsveç'in doğru yönde gittiğini gösteriyor. Bu nedenle sahip olduğumuz planlamaya devam edeceğiz. Kendimizi güvende hissetmemiz için aşı olmamız gerekiyor. Eğer aşı olmadıysanız bunun tam zamanı" ifadelerini kullandı.
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