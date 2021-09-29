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İzmir Valisi: 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı
İzmir Valisi: 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T05:17+0300
2021-09-29T05:18+0300
türkiye
izmir
öğrenci
yavuz selim köşger
barınma
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentteki barınma sorunu yaşayan öğrencilere dair paylaşımda bulundu.Köşger, yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam bin 84 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına dair tabloyu da paylaştı.
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izmir, öğrenci, yavuz selim köşger, barınma

İzmir Valisi: 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı

05:17 29.09.2021 (güncellendi: 05:18 29.09.2021)
© DHAİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentteki barınma sorunu yaşayan öğrencilere dair paylaşımda bulundu.
Köşger, yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam bin 84 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına dair tabloyu da paylaştı.
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