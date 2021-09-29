https://tr.sputniknews.com/20210929/izmir-valisi-1084-universite-ogrencisinin-barinma-ihtiyaci-karsilandi-1049339947.html

İzmir Valisi: 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı

İzmir Valisi: 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T05:17+0300

2021-09-29T05:17+0300

2021-09-29T05:18+0300

türkiye

izmir

öğrenci

yavuz selim köşger

barınma

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentteki barınma sorunu yaşayan öğrencilere dair paylaşımda bulundu.Köşger, yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam bin 84 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına dair tabloyu da paylaştı.

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izmir, öğrenci, yavuz selim köşger, barınma