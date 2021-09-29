Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210929/izmirde-misafirhaneler-yurt-arayan-ogrencilere-acildi-1049359734.html
İzmir’de misafirhaneler, yurt arayan öğrencilere açıldı
İzmir’de misafirhaneler, yurt arayan öğrencilere açıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma sorunu çeken öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesinin ilk... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T16:36+0300
2021-09-29T16:37+0300
yaşam
izmir
öğrenci
yurt
öğrenci yurdu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049331514_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_576100b79264ecc8682b39d15396fd3f.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı. Birgün'ün aktardığı haberde, 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' adıyla planlanan, 'Yurt Dayanışma' veya 'Gönüllü Aileye Katılım' seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak misafirhanelere öğrenciler kabul edilmeye başlandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” sözleriyle duyurduğu çalışmada Bornova ve Buca'da yurtların hizmete alınması için harekete geçilmişti. Ayrıca misafirhanelere de öğrencilerin yerleştirilmesi için yol haritası hazırlanmıştı.Gelinen aşamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'da bulunan Umut Atölyesi'ne ve Karşıyaka'daki Örnekköy Sosyal Tesisi'ne öğrenciler yerleştirilmeye başlandı. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek tasarlanan misafirhaneler kullanıma hazırlandı. Güvenlik önlemleri ve hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu misafirhanelerde tek ya da iki kişilik odaların yanı sıra mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları bulunuyor. Aileleriyle birlikte İzmir'e gelerek misafirhanelere giriş yapan öğrenciler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.'Barınma öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi'Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan ve Balçova'daki misafirhaneye yerleşen Lizge Karakoç, “Barınma sorunu öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi. Uzun zamandır da çözülemeyen bir sorun. KYK yurtları çok az kişiye çıkıyor. Çok fazla öğrenciye çıksa bu problem çözülebilse ama böyle bir şey de mümkün değil. Bir eve yerleşmek isteseniz çok pahalı. Öğrencilere daha fahiş fiyatlara kiralamaya çalışıyorlar. Sonra insanlar kara kara düşünüyor, nerede kalacağım diye. Belediyenin barınma sorununa el atması güzel. En azından bir sorunumuzu halletmiş olduk. Kapısını çalacağımız bir yer biliyoruz” diye konuştu. Kızı Lizge'yle birlikte İzmir'e gelen anne Türkan Karakoç ise, “Küçük bir şehirden, Elazığ'dan geldim. Ama buradaki belediyecilikle kendimi başka bir ülkeden başka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Belediyenin buradaki insanların yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu gözlemledim. Bunlar olumlu şeyler. Bunlar bizim yaşayamadığımız yerler. Gönül rahatlığıyla kızımı buraya emanet edip gideceğim. Bunu bir anne olarak en samimi duygularımla söylüyorum” dedi.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049331514_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_1ab355bf2ee72a6991d38f38f7435c2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, öğrenci, yurt, öğrenci yurdu

İzmir’de misafirhaneler, yurt arayan öğrencilere açıldı

16:36 29.09.2021 (güncellendi: 16:37 29.09.2021)
© İHAÖğrenci yurdu
Öğrenci yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA
Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma sorunu çeken öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesinin ilk aşamasında misafirhanelerin kapıları açıldı. Balçova ve Karşıyaka'daki tesislere yerleşen öğrenciler ve aileleri durumdan duydukları memnuniyeti aktardı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı.
Birgün'ün aktardığı haberde, 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' adıyla planlanan, 'Yurt Dayanışma' veya 'Gönüllü Aileye Katılım' seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak misafirhanelere öğrenciler kabul edilmeye başlandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” sözleriyle duyurduğu çalışmada Bornova ve Buca'da yurtların hizmete alınması için harekete geçilmişti. Ayrıca misafirhanelere de öğrencilerin yerleştirilmesi için yol haritası hazırlanmıştı.
Gelinen aşamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'da bulunan Umut Atölyesi'ne ve Karşıyaka'daki Örnekköy Sosyal Tesisi'ne öğrenciler yerleştirilmeye başlandı.
Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek tasarlanan misafirhaneler kullanıma hazırlandı.
Güvenlik önlemleri ve hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu misafirhanelerde tek ya da iki kişilik odaların yanı sıra mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları bulunuyor.
Aileleriyle birlikte İzmir'e gelerek misafirhanelere giriş yapan öğrenciler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.

'Barınma öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi'

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan ve Balçova'daki misafirhaneye yerleşen Lizge Karakoç,Barınma sorunu öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi. Uzun zamandır da çözülemeyen bir sorun. KYK yurtları çok az kişiye çıkıyor. Çok fazla öğrenciye çıksa bu problem çözülebilse ama böyle bir şey de mümkün değil. Bir eve yerleşmek isteseniz çok pahalı. Öğrencilere daha fahiş fiyatlara kiralamaya çalışıyorlar. Sonra insanlar kara kara düşünüyor, nerede kalacağım diye. Belediyenin barınma sorununa el atması güzel. En azından bir sorunumuzu halletmiş olduk. Kapısını çalacağımız bir yer biliyoruz” diye konuştu. Kızı Lizge'yle birlikte İzmir'e gelen anne Türkan Karakoç ise, “Küçük bir şehirden, Elazığ'dan geldim. Ama buradaki belediyecilikle kendimi başka bir ülkeden başka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Belediyenin buradaki insanların yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu gözlemledim. Bunlar olumlu şeyler. Bunlar bizim yaşayamadığımız yerler. Gönül rahatlığıyla kızımı buraya emanet edip gideceğim. Bunu bir anne olarak en samimi duygularımla söylüyorum” dedi.
201000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:19Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi: Ehliyet şartı aranmayabilir
17:1910 günde yabancıya 250 milyon TL'lik konut satışı iptal edildi
17:16Evi soyuldu, polise gidince arabası da çalındı: 'Bu hırsız çok arsız'
17:11MSB duyurdu: İHA'ların ardından İKA'lar kullanılmaya başlandı
17:09Rusya'nın doğusunda Amur kaplanlarının sayısında artış kaydedildi
16:55Dünyanın en küçük ineği Rani, öldükten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:46Reuters, Türkiye için eylül ayı enflasyon tahminlerini açıkladı
16:41Vitor Pereira: Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor
16:36İzmir’de misafirhaneler, yurt arayan öğrencilere açıldı
16:31Yarasa tarafından ısırılan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti
16:25Karamollaoğlu: Amerika’da ‘Dostum’ dediğinize yarın İstanbul’a gelince de ‘Küstüm’ dersiniz
16:22Putin'den Berlusconi'ye 85. doğum günü tebriği: İkili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sundun
16:22İstanbul Aile Hekimliği Platformu: Ceza yönetmeliği geri çekilmezse 7 Ekim’de iş bırakacağız
16:10Taliban, Afgan hava sahası için ABD'yi uyardı
16:08Köpeğe cinsel saldırı yaparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan kişi için yakalama kararı
16:07Hacettepe'de öğrenciler mağdur: 'Yemekhane tam kapasite çalışmıyor, ring sistemi yetersiz'
16:04Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı
15:56Emine Erdoğan: 'Nerede Kalmıştık...' projesini hayata geçiriyoruz
15:55Kremlin: ABD’nin Burkov’u iade etmesi ikili ilişkiler bakımından olumlu bir adım
15:54Avustralya'da tarihi anlaşma: Dünyanın en eski tropikal yağmur ormanı Aborjin halkına iade edildi