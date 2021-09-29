https://tr.sputniknews.com/20210929/izmirde-misafirhaneler-yurt-arayan-ogrencilere-acildi-1049359734.html

İzmir’de misafirhaneler, yurt arayan öğrencilere açıldı

İzmir’de misafirhaneler, yurt arayan öğrencilere açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma sorunu çeken öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesinin ilk... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T16:36+0300

2021-09-29T16:36+0300

2021-09-29T16:37+0300

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı. Birgün'ün aktardığı haberde, 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' adıyla planlanan, 'Yurt Dayanışma' veya 'Gönüllü Aileye Katılım' seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak misafirhanelere öğrenciler kabul edilmeye başlandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” sözleriyle duyurduğu çalışmada Bornova ve Buca'da yurtların hizmete alınması için harekete geçilmişti. Ayrıca misafirhanelere de öğrencilerin yerleştirilmesi için yol haritası hazırlanmıştı.Gelinen aşamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'da bulunan Umut Atölyesi'ne ve Karşıyaka'daki Örnekköy Sosyal Tesisi'ne öğrenciler yerleştirilmeye başlandı. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek tasarlanan misafirhaneler kullanıma hazırlandı. Güvenlik önlemleri ve hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu misafirhanelerde tek ya da iki kişilik odaların yanı sıra mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları bulunuyor. Aileleriyle birlikte İzmir'e gelerek misafirhanelere giriş yapan öğrenciler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.'Barınma öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi'Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan ve Balçova'daki misafirhaneye yerleşen Lizge Karakoç, “Barınma sorunu öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi. Uzun zamandır da çözülemeyen bir sorun. KYK yurtları çok az kişiye çıkıyor. Çok fazla öğrenciye çıksa bu problem çözülebilse ama böyle bir şey de mümkün değil. Bir eve yerleşmek isteseniz çok pahalı. Öğrencilere daha fahiş fiyatlara kiralamaya çalışıyorlar. Sonra insanlar kara kara düşünüyor, nerede kalacağım diye. Belediyenin barınma sorununa el atması güzel. En azından bir sorunumuzu halletmiş olduk. Kapısını çalacağımız bir yer biliyoruz” diye konuştu. Kızı Lizge'yle birlikte İzmir'e gelen anne Türkan Karakoç ise, “Küçük bir şehirden, Elazığ'dan geldim. Ama buradaki belediyecilikle kendimi başka bir ülkeden başka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Belediyenin buradaki insanların yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu gözlemledim. Bunlar olumlu şeyler. Bunlar bizim yaşayamadığımız yerler. Gönül rahatlığıyla kızımı buraya emanet edip gideceğim. Bunu bir anne olarak en samimi duygularımla söylüyorum” dedi.

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izmir, öğrenci, yurt, öğrenci yurdu