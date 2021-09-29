Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/izmirde-plastik-ogutme-makinesine-kapilan-isci-yasamini-yitirdi-1049340963.html
İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi
İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi
İzmir Bornova'da bir geri dönüşüm atölyesinde çalışan işçinin ayağı plastik öğütme makinesine sıkıştı. Makineye kapılan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T08:06+0300
2021-09-29T08:06+0300
2021-09-29T08:05+0300
türkiye
izmir
işçi
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi.Gökdere Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde çalışan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Hilal El Raşit'in ayağı, plastik boruları attığı sırada öğütme makinesine sıkıştı.Makineye kapılan Reşit, olay yerinde hayatını kaybetti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.Ekipler, Reşit'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.Reşit'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210826/gubre-dolu-havuza-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1048349060.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_030a7c6cff5f227ffcb9cf992e8a39af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, işçi, ölüm
İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi
İzmir Bornova'da bir geri dönüşüm atölyesinde çalışan işçinin ayağı plastik öğütme makinesine sıkıştı. Makineye kapılan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Gökdere Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde çalışan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Hilal El Raşit'in ayağı, plastik boruları attığı sırada öğütme makinesine sıkıştı.
Makineye kapılan Reşit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Reşit'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Reşit'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.