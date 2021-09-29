Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

Anketlerde hak desteğinin yüzde 30'un altına gerilemesi üzerine Başbakan Suga Yoşihide'nin katılmayacağını açıkladığı LDP içi liderlik seçimleri sonuçlandı.LPD'nin kaymak tabakası, parti içi yarışın ikinci turunda, ılımlı bir siyasi olarak bilinen eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio'yu yeni lider olarak seçti.Böylece halkın tercihlerini göz ardı eden iktidar partisinin elitleri, popüler olmadığı için görevden ayrılan Başbakan Yoşihide Suga'dan ayırt edici yanı bulunmayan bir adayı tercih etti.Anketler, Japon halkının, yeni başbakan olarak, 2020'den beri İdari Reform ve Düzenleyici Reform Bakanı olarak koronavirüse karşı aşılama programını yöneten Taro Kono'yu görmek istediğini gösteriyordu.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), halkın temayüllerinin tersine giderek, eski dışişleri bakanlarından Fumio Kişida'yı yeni genel başkanı olarak belirledi. Tıpkı başbakanlığı bırakan Yoşihide Suga gibi halk nezdinde popülerliği bulunmayan Kişida, birkaç gün içinde başbakan koltuğuna oturacak.
Anketlerde hak desteğinin yüzde 30'un altına gerilemesi üzerine Başbakan Suga Yoşihide'nin katılmayacağını açıkladığı LDP içi liderlik seçimleri sonuçlandı.
LPD'nin kaymak tabakası, parti içi yarışın ikinci turunda, ılımlı bir siyasi olarak bilinen eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio'yu yeni lider olarak seçti.
Böylece halkın tercihlerini göz ardı eden iktidar partisinin elitleri, popüler olmadığı için görevden ayrılan Başbakan Yoşihide Suga'dan ayırt edici yanı bulunmayan bir adayı tercih etti.
Anketler, Japon halkının, yeni başbakan olarak, 2020'den beri İdari Reform ve Düzenleyici Reform Bakanı olarak koronavirüse karşı aşılama programını yöneten Taro Kono'yu görmek istediğini gösteriyordu.