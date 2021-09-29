https://tr.sputniknews.com/20210929/john-lennonin-yayinlanmamis-sarkisinin-kayitli-oldugu-kaset-acik-artirmada-satildi-1049356145.html

John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı

John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı

Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:35+0300

2021-09-29T15:35+0300

2021-09-29T15:36+0300

yaşam

john lennon

kaset

müzayede

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BBC’nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi.Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon’ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.

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2021

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john lennon, kaset, müzayede