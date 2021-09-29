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https://tr.sputniknews.com/20210929/john-lennonin-yayinlanmamis-sarkisinin-kayitli-oldugu-kaset-acik-artirmada-satildi-1049356145.html
John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı
John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı
Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:35+0300
2021-09-29T15:36+0300
yaşam
john lennon
kaset
müzayede
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BBC’nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi.Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon’ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.
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john lennon, kaset, müzayede

John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı

15:35 29.09.2021 (güncellendi: 15:36 29.09.2021)
© İHA Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde hayatını kaybetmişti
 Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde hayatını kaybetmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA
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Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı.
BBC’nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.
Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi.
Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.
Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon’ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.
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