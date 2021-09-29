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https://tr.sputniknews.com/20210929/kabil-universitesi-kadinlarin-kampuse-girisinin-yasaklandigi-iddialarini-yalanladi-1049368171.html
Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı
Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı
Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:24+0300
2021-09-29T20:26+0300
dünya
afganistan
kabil
kadın
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AA'nın haberine göre, konu ile ilgili resmi Facebook hesabından açıklama yapan üniversite, iddiaların doğru olmadığını duyurdu.Açıklamada, Taliban'ın Afganistan'da yönetimini ele almasının ardından atadığı rektör Eşref Gayret'in kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı belirtildi.Üniversite ile ilgili bilgi edinmek için resmi site ve Facebook hesabının takip edilmesi istendi.Uluslararası basında dün çıkan bazı haberlerde, rektör Eşref Gayret'in kişisel Twitter hesabı olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılan paylaşım kaynak gösterilerek rektörün, kadın öğrenci ve akademisyenlerin kampüse girişini yasakladığı ileri sürülmüştü.
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afganistan, kabil, kadın, üniversite

Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı

20:24 29.09.2021 (güncellendi: 20:26 29.09.2021)
© AFP 2021 / AAMIR QURESHITaliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerde çarşaf-peçe zorunluluğuna uymaya çalışan bir kadın öğrenci
Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerde çarşaf-peçe zorunluluğuna uymaya çalışan bir kadın öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / AAMIR QURESHI
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Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
AA'nın haberine göre, konu ile ilgili resmi Facebook hesabından açıklama yapan üniversite, iddiaların doğru olmadığını duyurdu.
Açıklamada, Taliban'ın Afganistan'da yönetimini ele almasının ardından atadığı rektör Eşref Gayret'in kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı belirtildi.
Üniversite ile ilgili bilgi edinmek için resmi site ve Facebook hesabının takip edilmesi istendi.
Uluslararası basında dün çıkan bazı haberlerde, rektör Eşref Gayret'in kişisel Twitter hesabı olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılan paylaşım kaynak gösterilerek rektörün, kadın öğrenci ve akademisyenlerin kampüse girişini yasakladığı ileri sürülmüştü.
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