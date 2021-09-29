Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağına Rusya’dan önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, radarların Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan bir hava hedefini tespit ettiği aktarıldı.Açıklamada, “Sınır ihlalini önleme amacıyla, Güney Askeri Bölge’nin hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-235 keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz üzerinde ona refakat etti” ifadesine yer verildi.ABD uçağı rotasını değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27’nin üssüne döndüğü belirtilen açıklamada, “Rusya sınırlarının ihlali başarıyla önlendi” diye kaydedildi.Su-27’nin tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak hareket ettiği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağına Su-27 jetinin refakat ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, radarların Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan bir hava hedefini tespit ettiği aktarıldı.
Açıklamada, “Sınır ihlalini önleme amacıyla, Güney Askeri Bölge’nin hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-235 keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz üzerinde ona refakat etti” ifadesine yer verildi.
ABD uçağı rotasını değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27’nin üssüne döndüğü belirtilen açıklamada, “Rusya sınırlarının ihlali başarıyla önlendi” diye kaydedildi.
Su-27’nin tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak hareket ettiği vurgulandı.