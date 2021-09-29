https://tr.sputniknews.com/20210929/kilicdaroglu-abye-uye-devletlerinin-buyukelcileriyle-gorustu-1049362892.html

Kılıçdaroğlu, AB'ye üye devletlerinin büyükelçileriyle görüştü

Kılıçdaroğlu, AB'ye üye devletlerinin büyükelçileriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve AB üyesi devletlerin büyükelçileri... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T17:53+0300

2021-09-29T17:53+0300

2021-09-29T17:53+0300

türkiye

ab

kemal kılıçdaroğlu

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AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut’un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de katıldı.Büyükelçi Landrut, "Bu bizim ilk buluşmamız. Hepinizi burada görmekten mutluluk duyuyorum. Ekonomi, dış ilişkiler, ekonomi politik konularında görüşmek için sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Landrut, diğer büyükelçilerin Kılıçdaroğlu’na soru sorabileceğini belirtti.'Demokratik standartlar konusunda sorunlarımız var'Kılıçdaroğlu ise "Biz de yaptığımız çalışmaları AB delegasyonuna aktarmak isteriz. Sorunlarımız var ama bu sorunları çözme konusunda da kararlı bir irademiz var. Demokratik standartlar konusunda sorunlarımız var. Büyük bir samimiyetle bütün bir soruları yanıtlamaya çalışacağım" diye konuştu.Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilerle görüşmesi daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Görüşmede güncel sorunlar ele alındı.

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ab, kemal kılıçdaroğlu