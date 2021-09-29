https://tr.sputniknews.com/20210929/kilicdaroglundan-3600-ek-gosterge-aciklamasi-erdogan-sen-yapmazsan-biz-yapacagiz-1049370123.html
Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız
Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T21:24+0300
2021-09-29T21:24+0300
2021-09-29T21:24+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
3600 ek gösterge
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden memurların 3600 ek gösterge konusuna ilişkin açıklama yaptı.CHP lideri, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge
Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden
memurların 3600 ek gösterge konusuna ilişkin açıklama yaptı.
CHP lideri, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.