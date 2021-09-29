https://tr.sputniknews.com/20210929/kilicdaroglundan-3600-ek-gosterge-aciklamasi-erdogan-sen-yapmazsan-biz-yapacagiz-1049370123.html

Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız

Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T21:24+0300

2021-09-29T21:24+0300

2021-09-29T21:24+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

3600 ek gösterge

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden memurların 3600 ek gösterge konusuna ilişkin açıklama yaptı.CHP lideri, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.

türkiye

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chp, kemal kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge