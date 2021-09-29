https://tr.sputniknews.com/20210929/kilicdaroglundan-dolar-tepkisi--sen-yaptin-bunlari-erdogan-hem-de-bile-bile-1049373130.html

Kılıçdaroğlu'ndan dolar tepkisi: Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile

Kılıçdaroğlu'ndan dolar tepkisi: Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun?"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T23:11+0300

2021-09-29T23:11+0300

2021-09-29T23:11+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

dolar

kur

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Dolar kurunun 8.93 TL'yi görerek rekor tazelemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

türkiye

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, dolar, kur