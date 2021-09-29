Kılıçdaroğlu'ndan dolar tepkisi: Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile

Dolar kurunun 8.93 TL'yi görerek rekor tazelemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun?" ifadelerini kullandı.
Dolar kurunun 8.93 TL'yi görerek rekor tazelemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun? Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladı, aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağa bu ülkede, zerre vicdanınız kalmadı sizin!"
Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun? Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladı, aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağa bu ülkede, zerre vicdanınız kalmadı sizin!