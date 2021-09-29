https://tr.sputniknews.com/20210929/kokusundan-anlasilmasin-diye-uyusturucuyu-sarimsaga-sarip-kargoladilar-1049348705.html

Kokusundan anlaşılmasın diye uyuşturucuyu sarımsağa sarıp kargoladılar

Kokusundan anlaşılmasın diye uyuşturucuyu sarımsağa sarıp kargoladılar

İstanbul’dan uyuşturucu kokusundan anlaşılmasın diye sarımsağa sarıp Kastamonu’ya kargo ile gönderen 2 kişi gözaltına alındı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:00+0300

2021-09-29T13:00+0300

2021-09-29T13:00+0300

türkiye

uyuşturucu

kargo

sarımsak

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar neticesinde, M.T.’ye İstanbul’dan gönderilen kargo paketinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Kargo paketinde arama yapan ekipler, bir pantolonun kemer kısmının iç bölümüne dikilerek gizlenmiş şekilde pipet içinde 1.51 gram ve taşınabilir şarj aleti içine yerleştirilmiş şekilde sarımsağa sarılı halde 0.69 gram olmak üzere toplamda 2.2 gram metamfetamin ele geçirildi.Kargo paketini almaya giden M.T. ve G.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

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uyuşturucu, kargo, sarımsak