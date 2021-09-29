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Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
İngiltere’nin Doğu Anglia Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında ve sonrasında meydana gelen koku kaybını A vitaminiyle tedavi... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:45+0300
2021-09-29T14:45+0300
koronavirüs
çözüm
yan etki
vitamin
koku
deney
klinik
kovid-19
koku kaybı
damla sönmez
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Norvich kentinde bulunan Doğu Anglia Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Apollo adını verdikleri klinik deneyle A vitamininin Kovid-19 dahil viral enfeksiyonlardan sonra insanların koku alma duyularını yeniden kazanmalarına yardımcı olup olamayacağını kanıtlamak için Aralık ayında insanlı klinik deneye başlayacaklarını açıkladı. 12 hafta sürmesi beklenen klinik deneyde, burun yolundan A vitamini damlasıyla koku kaybını tedavi edilmeye çalışılacak.Almanya'da olumlu sonuçlar açıklandıÜniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Koku kaybı, Kovid-19'un yaygın bir belirtisidir, ancak Kovid-19'dan önce bile birçok virüs koku kaybına ve bozulmasına neden oluyordu ve çoğu insan, birkaç hafta içinde doğal olarak koku duyusunu yeniden kazanırken, birçoğu devam eden koku bozuklukları ile kaldı. Almanya'dan yapılan önceki araştırmalar, Vitamin-A'nın potansiyel faydasını göstermiştir ve UEA ekibi, bu tedavinin virüsler tarafından zarar görmüş burun dokularının onarılmasına yardımcı olmak için nasıl çalıştığını keşfedecektir."
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çözüm, yan etki, vitamin, koku, deney, klinik, kovid-19, koku kaybı, damla sönmez, a vitamini

Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir

14:45 29.09.2021
© DHAKovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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İngiltere’nin Doğu Anglia Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında ve sonrasında meydana gelen koku kaybını A vitaminiyle tedavi etmek için klinik deneye Aralık ayında başlayacak.
Norvich kentinde bulunan Doğu Anglia Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Apollo adını verdikleri klinik deneyle A vitamininin Kovid-19 dahil viral enfeksiyonlardan sonra insanların koku alma duyularını yeniden kazanmalarına yardımcı olup olamayacağını kanıtlamak için Aralık ayında insanlı klinik deneye başlayacaklarını açıkladı.
12 hafta sürmesi beklenen klinik deneyde, burun yolundan A vitamini damlasıyla koku kaybını tedavi edilmeye çalışılacak.

Almanya'da olumlu sonuçlar açıklandı

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Koku kaybı, Kovid-19'un yaygın bir belirtisidir, ancak Kovid-19'dan önce bile birçok virüs koku kaybına ve bozulmasına neden oluyordu ve çoğu insan, birkaç hafta içinde doğal olarak koku duyusunu yeniden kazanırken, birçoğu devam eden koku bozuklukları ile kaldı. Almanya'dan yapılan önceki araştırmalar, Vitamin-A'nın potansiyel faydasını göstermiştir ve UEA ekibi, bu tedavinin virüsler tarafından zarar görmüş burun dokularının onarılmasına yardımcı olmak için nasıl çalıştığını keşfedecektir."
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